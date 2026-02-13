Přeskočit na obsah
Ekonomika

Dovoz obuvi z Asie roste, počet českých výrobců dál klesá

ČTK

Dovoz obuvi do Česka, zejména z asijských zemí, znovu vzrostl. V roce 2024 firmy do Česka dovezly 89,6 milionu párů bot, o rok dříve to bylo 81,5 milionu párů. Hodnota předloňské produkce dosáhla 36,8 miliardy korun, v roce 2023 to bylo 33,7 miliardy korun. Zároveň rostl i vývoz obuvi z Česka.

Na brněnském výstavišti začal 66. veletrh módy Styl a 66. veletrh obuvi a koženého zboží Kabo, 13. února 2026, Brno.Foto: CTK
Údaje za rok 2024 zveřejnila na veletrzích Styl a Kabo v Brně Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA). Údaje za loňský rok bude mít k dispozici v létě.

Počet dovezených párů obuvi klesal od roku 2019 až do roku 2022, kdy výrazně vzrostl ze 72,8 milionu párů na 87,6 milionu. O rok později se dovoz znovu snížil na 81,5 milionu párů bot. Nejvíce obuvi se do Česka dováží z Číny, Vietnamu, Kambodži, Indonésie či Bangladéše.

Evropští obuvníci dlouhodobě kritizují kvalitu dovážené obuvi. „V souvislosti se zachováním kvality sílí apely směrem k EU na posílení dohledu nad trhem a celní kontroly, zejména u produktů dovážených prostřednictvím internetových obchodů. Cílem těchto apelů je, aby tyto produkty musely splňovat normy EU týkající se zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí,“ uvedla ředitelka ČOKA Kateřina Horáková.

Upozornila, že v Česku dlouhodobě klesá počet výrobců obuvi a obuvnických komponent. Zatímco v roce 2021 bylo v Česku 150 takových firem, které zaměstnávaly 1745 lidí, v roce 2024 to bylo 137 firem s 1491 zaměstnanci.

Navzdory tomu se vývoz obuvi z Česka v roce 2024 zvýšil na 53,5 milionu párů ze 47,2 milionu o rok dříve. Křivka vývoje vývozu obuvi z Česka kolísá, mezi lety 2019 a 2020 rostl, v roce 2021 klesl, aby se v roce 2022 znovu zvýšil a rok později znovu poklesl. Nejvíce obuvi se z Česka vyváží do Německa, Polska, na Slovensko, do Rakouska a do Španělska.

„Poptávka v Evropě upřednostňuje prémiovou, kvalitní a udržitelnou obuv, včetně kožené a módní obuvi, což výrobcům s tradicí a řemeslným zpracováním prospívá,“ dodala Horáková.

