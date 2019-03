Stavební sezona startuje letos brzy. Ťok věří, že "poklepe" na 178 km nových dálnic

Stát chce letos zahájit stavbu 178 kilometrů dálnic a silnic, nejvíc na jihočeské D3. Najednou se na ní bude stavět na 40 kilometrech. Stavět se začne také dálnice D35 a pokračovat budou opravy D1. V pondělí to oznámilo ministerstvo dopravy. Stát je dlouhodobě kritizován kvůli pomalému tempu výstavby, loni bylo otevřeno 26 kilometrů dálnic, z toho ovšem jen čtyři kilometry nových, zbylou část tvořila rekonstrukce D1.

Stavební práce začnou nejdříve na páteřní D1, kde v pátek začnou opravy mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi a rovněž mezi Souticemi a Loktem. Silničáři letos plánují začít rekonstrukci na všech zbývajících opravovaných úsecích dálnice, dohromady jde o sedm úseků o délce 71 kilometrů. Opravy D1 mezi Prahou a Brnem by měly skončit do roku 2021.

Na konci března začnou stavaři pracovat také na D3. Velkou část stavebních prací bude tvořit 20kilometrový obchvat Českých Budějovic. Rozdělen je do dvou úseků, a to Úsilné - Hodějovice a Hodějovice - Třebonín. Vedle toho budou stavaři pokračovat také na rozestavěných úsecích Ševětín - Borek a Bošilec - Ševětín. Více než osmikilometrový úsek u Bošilce by měl být otevřen do července.

V polovině března začne také stavba D35 v úseku Opatovice nad Labem - Časy v délce 12,6 kilometru. Úsek naváže na už rozestavěný úsek mezi Časy a Ostrovem, který měří 14,7 kilometru. Oba úseky v celkové délce 27,3 kilometru budou podle harmonogramu dokončeny v roce 2022.

V současné době je podle ministerstva rozestavěno 187 kilometrů dálnic a silnic první třídy, z čehož 21 kilometrů tvoří opravy D1. Největší část rozestavěných úseků tvoří vedle D3 a D1 karlovarská D6, chomutovská D7, hradecká D11, pokračování D48 nebo obchvat Frýdku-Místku.

Ministerstvo dopravy je dlouhodobě kritizováno, že dálniční výstavba je pomalá. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) se hájí, že během jeho více než čtyřletého působení byly stavby obnoveny, přičemž se resort musel vyrovnávat se zastavením výstavby v letech 2010-2014.

Podle kritiků Česko i tak výrazně zaostává za okolními státy. Podle hlavního ekonoma společnosti CzechFund Lukáše Kovandy měla Česká republika ještě na začátku tisíciletí více dálnic než Maďarsko, to však má v současnosti čtyřnásobně více v přepočtu na obyvatele než Česko.