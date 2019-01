Na mém místě člověk neví dne ani hodiny, říká nejdéle sloužící ministr dopravy Ťok

Kdyby měli lidé tipovat, který ministr ve vládě premiéra Andreje Babiše dosáhl rekordu v délce sezení na svém postu, těžko by jmenovali právě ministra dopravy Dana Ťoka. Vždyť o jeho konci se mluvilo už několikrát, naposledy loni v prosinci, když zkolabovala dálnice D1. Přesto právě on je rekordmanem. Navíc žádný z předcházejících ministrů dopravy nevydržel v čele tohoto úřadu tak dlouho jako Ťok, jako jediný překročil hranici 1500 dnů v úřadu. "Občas si i já sám říkám, že je neuvěřitelné, jak dlouho jsem ministrem," přiznal Aktuálně.cz při bilancování své práce.

Několikrát mu hrozilo odvolání a zřejmě jen jeho "šéf" Andrej Babiš ví, proč si ho nechal ve své první vládě a proč jej vzal k překvapení mnohých také do druhé vlády. A v ní jej drží dodnes i přes kritiku, kterou sklidil na konci loňského roku, kdy se na dálnici D1 na řadu hodin zastavila doprava kvůli sněhu. Babiš opakovaně svého ministra hájil, ať už to bylo ve sněmovně, v Senátu, nebo při televizních debatách.

Přes hrozbu odvolání, které doslova viselo na vlásku, ale Ťok tvrdí, že nejvíce horké chvíle prožíval jindy. "Tyto problémy kolem dálnice pro mě skutečně nebyly nejhorší chvíle v křesle ministra. Nejtěžší chvíle jsem prožíval kvůli mýtu, protože tehdy hrozila skutečně velká krize," připomíná Ťok období, kdy nebylo jasné, zda se mu podaří včas a v pořádku vybrat provozovatele mýta po společnosti Kapsch.

"Myslím, že to je věc, která se nakonec povedla, a já jsem na to hodně hrdý," podotýká k podpisu smlouvy s novým správcem mýtného systému.

Je pravda, že i kvůli mýtnému to měl Ťok "nahnuté", ale v největším ohrožení byl zřejmě v posledních dnech minulého roku při zmiňovaném zastavení dálnice. Kromě Babiše ho hodně podrželi poslanci hnutí ANO a také některých dalších stran, což bylo zatím naposledy patrné v pátek minulý týden. Lidovci se snažili za podpory mnoha opozičních poslanců prosadit ve sněmovně tři kritická usnesení, ale ani jedenkrát neuspěli.

Zejména to první by Ťokovi neudělalo radost, protože jeho znění bylo: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic selhaly při zajištění průjezdnosti dálnice D1 v zimním období." Hlasování ale dopadlo nakonec pro Ťoka dobře, jak ukazuje hlasovací protokol, pro bylo 80 poslanců, ke schválení ale bylo potřeba 85. Ťoka zachránili zástupci ANO, ČSSD a KSČM. Podobně dopadla i další dvě usnesení.

Se sněhem jsem to řekl jinak, tvrdí Ťok

Ministr Dan Ťok nadále tvrdí, že se ohledně kalamitní situace na D1 žádné chyby nedopustil, a kritiku politiků i veřejnosti označuje za neodůvodněnou. "Jestli opoziční poslanci tvrdí, že jsem jako ministr selhal, jsou to jenom jejich takové floskule," sdělil Aktuálně.cz.

Hájí se tím, že nemohl kolem kalamity na dálnici dělat více, a za hlavního viníka označuje firmu, která nestíhala udělat práci na dálnici včas. Dálnice proto byla částečně uzavřena a zbytek cesty zatarasily kamiony, které na sněhu havarovaly.

"Tato firma vyhrála řádně výběrové řízení, neměli jsme informace, že by práce na dálnici nezvládla, problémy nastaly až později. Kdybych firmu vyhodil a soud prohrál, tak by byla schůze sněmovny s programem, jak je možné, že jsem firmu vyhodil, ona vyhrála soud a já dělám škodu České republice," tvrdí Ťok.

Ťok si stojí také za svým podivením se nad tím, že na Vysočině napadl v prosinci sníh, což jej během chvíle "proslavilo". Mnozí ho kritizovali, další si dělali legraci z toho, že jej sníh na takovém místě překvapil. "To byla zase virtuální realita. Ve skutečnosti jsem řekl, že přišel kalamitní sníh a my měli ve statistikách, že v tomto období kalamitní sníh nechodí nejčastěji. Takže jsem mluvil o kalamitním sněhu, nemůžu za to, že editoři z toho udělali zprávu, jak Ťok nepočítal se sněhem. Udělali ze mě hlupáka, ale už se to nedá změnit," prohlašuje rekordman mezi ministry dopravy.

Jedno poučení si ale prý z toho vzal. "Budu si dávat velký pozor na to, abych říkal věci tak, že se potom nedají jinak vykládat," uzavírá Ťok toto téma a víc ho už rozebírat nechce. "Nemá smysl to víc probírat nebo říkat, jestli toho či onoho lituji. Život jde dál. Jestli si mě lidi budou pamatovat kvůli tomuto, že mě údajně překvapil v zimě sníh, tak mi to bude líto, ale nic s tím neudělám," říká poněkud stoicky Ťok.

Ministr, který oponuje i Babišovi

Během rozhovoru ministr málokdy dává najevo emoce a nijak na něm není ani znát, že by nějak zvlášť prožíval obavy ze svého možného konce na ministerstvu. To bylo patrné i ve chvíli, kdy mu Babiš na přelomu roku vzkázal, že by se měl chovat razantněji vůči vedení Ředitelství silnic a dálnic. "Nebudu své chování měnit," reagoval tehdy na Babiše a jeho dny se zdály skutečně sečteny.

Teď, s odstupem několika dní, tvrdí, že neviděl důvod, proč by své chování měnil. "Nevím, jestli jsem měkký, nebo tvrdý, mně jde hlavně o to, abych se choval konzistentně. Proto když například pan premiér řekne něco, co si myslím, že není pravda, tak mu to řeknu," uvedl ministr.

Otázka je, jak dlouho ještě bude Babiš nad svým ministrem dopravy držet ochrannou ruku. Problémy totiž neubývají, ale spíše přibývají. Ty nejčerstvější se týkají stavby úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic. Firmy, které tady mají pracovat, konkrétně Eurovia, Metrostav a Swietelsky, v úterý pohrozily, že vůbec nezačnou. Kromě jiného chtějí za práci více peněz, než bylo původně domluveno, a stěžují si, že jim Ředitelství silnic a dálnic řádně nepředalo staveniště.

Dan Ťok se chce ve středu se všemi sejít a pokusit se problém vyřešit. Ale jako by v rozhovoru s Aktuálně.cz, který vznikal před vypuknutím problémů kolem D11, tušil, že nikdy neví, který problém bude pro něj ve funkci tím posledním. "Na takovém místě člověk neví dne ani hodiny," přiznal.