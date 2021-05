Ryanair a Minsk mlžily, pilot podlehl tlaku. Neměl na výběr, mírní kritiky expert

Mlhavé informace o situaci, pochyby o postupu pilota. Na aerolinky Ryanair se po víkendovém incidentu snesla kritika. Z prohlášení šéfa Michaela O'Learyho totiž vyplynulo, že dopravce nejprve nezmínil chybějící osoby na palubě po nuceném přistání v Minsku. Uvedl také, že stroj měl nařízeno přistát na nejbližším letišti, ve skutečnosti měl ale výrazně blíže do Litvy. Experti ale kroky pilota hájí.

Agentura Reuters s odkazem na specializovaný server Flightradar24, který sleduje letecké spoje, uvedla, že letoun nízkonákladové společnosti Ryanair byl odkloněn jen dvě minuty předtím, než měl vstoupit do litevského vzdušného prostoru.

Data portálu také ukázala, že se letadlo od Vilniusu nacházelo 72 kilometrů, do Minsku to mělo přitom 184 kilometrů. Letadlo cestovalo z Atén právě do litevské metropole.

Irský dopravce přitom v nedělním prohlášení napsal, že obdržel instrukce přistát na nejbližším letišti - v Minsku, a to pod záminkou údajné bomby na palubě. Žádná bomba se nenašla, ale agenti státní bezpečnosti KGB si z paluby stroje odvedli šestadvacetiletého opozičního novináře Ramana Prataseviče. Toho sledovali už v Řecku.

Distance from beginning of #FR4978 diversion (N53.97,E25.22) to:



Vilnius airport (direct): 72 km

Minsk Airport (direct): 183 km

Minsk Airport (actual distance flown): 300 kmhttps://t.co/rnUpiqOjch pic.twitter.com/aGrbj9EsRl — Flightradar24 (@flightradar24) May 23, 2021

U letounu se také objevila vojenská stíhačka MiG-29. Podle českého dopravního pilota, s nímž mluvil on-line deník Aktuálně.cz, ale který si přál zůstat v anonymitě, v takovou chvíli letadlu nezbývalo než běloruské úřady poslechnout.

"Když máte za sebou stíhačku s raketami ještě u takového nestabilního státu, tak tam bohužel na výběr moc nebylo, pilot prostě následoval pokyny," uvedl s tím, že risk nebyl na místě, i když se letadlo pohybovalo už jen kousek od pobaltského státu.

Podle něj se navíc pilot musel řídit pokyny armádní stíhačky ve chvíli, kdy ho vyzvala k následování. To se podle pilota děje na základě komunikačního protokolu tak, že stíhačka druhý letoun předletí a zamává křídly. Podle výpovědi svědků se blízko minského letiště nacházela ještě helikoptéra Mi-24.

"Mohl to risknout, ale myslím si, že by to bylo mnohem větší porušení všech bezpečnostních pravidel než to, že stíhačku následoval, byť to mělo negativní důsledky," míní pilot.

Také analytik Michal Lebduška z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) skloňuje slovo riziko. "Teoreticky asi šlo příkaz neuposlechnout a přeletět na území Litvy, ale existovalo tam samozřejmě určité riziko. Já si tedy nedovedu představit, že by si běloruský režim dovolil sestřelit civilní letadlo, ale samozřejmě být v kůži toho pilota, tak chápu, že si nedovolil neuposlechnout," řekl Lebduška.

Litevské úřady v reakci na událost zakázaly s platností od tohoto úterý létat přes Bělorusko letadlům, které míří do Litvy nebo opačným směrem.

Ryanair také v původním nedělním prohlášení neuvedl, že podle něj na letišti v Minsku vystoupilo také několik agentů KGB. O tom informoval až o den později šéf aerolinií Michael O'Leary.

Firma v původním sdělení naopak napsala, že běloruské úřady letadlu po kontrolách umožnily odletět spolu s pasažéry a posádkou po přibližně sedmi hodinách na zemi v Minsku. V pondělí pak informovala, že při vyšetřování incidentu spolupracuje s Evropskou unií i NATO a další věci zatím nemůže komentovat.

Dramatické záběry z Běloruska: muže před dotírajícími těžkooděnci zachránil taxikář