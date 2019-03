Ryanair ohlásil spuštění tuctu nových linek z Česka. Letenky vyjdou na stokoruny

před 59 minutami

Nízkonákladový letecký dopravce Ryanair spustí od října v Česku několik nových linek. Létat bude nově například z Prahy do Manchesteru nebo Bordeaux. Irská společnost by se zároveň chtěla v budoucnu stát největším leteckým dopravcem v Česku. Zástupci dopravce to ve středu oznámili novinářům. Celkem bude Ryanair v Česku nabízet od příštího zimního letového řádu 34 pravidelných linek.

Celkem 11 nových linek letos spustí Ryanair v Praze. Do Manchesteru bude létat devětkrát týdně, do Bordeaux dvakrát. Už dříve společnost oznámila zavedení spojů do Bari, Billundu, Bournemouthu, Kodaně, Marseille, Göteborgu, Benátek, Rigy nebo Stockholmu. Nově chce Ryanair létat také z Brna do Berlína. Vedle nových linek bude irský dopravce posilovat některé zavedené linky, například do Budapešti, Madridu Edinburghu nebo na londýnské letiště Stansted. Uzemnění boeingů může pokazit dovolenou stovkám lidí. Mají nárok na odškodnění číst článek V současnosti je Ryanair v Česku v počtu cestujících na třetím místě za Českými aeroliniemi a Smartwings. Do budoucna zástupci společnosti avizovali ambici se stát jedničkou na tuzemském trhu. Ryanair očekává, že v příštím roce přepraví až 2,7 milionu lidí na českých spojích. Prodej letenek do nových destinací spustí Ryanair v pátek. Nejlevnější by měly stát 389 korun. Ryanair spustí několik nových linek i během blížícího se letního letového řádu. Létat tak bude například do chorvatského Zadaru nebo na Mallorku. Pražské Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo rekordních 16,8 milionu cestujících, což je meziročně o devět procent více. Zvýšil se i počet vzletů a přistání, který vzrostl o téměř pět procent na 155 530 pohybů. Infografika Mapa nízkonákladových aerolinek: Kam se dá doletět za pár korun a kde číhají pasti