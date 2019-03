Uzemnění boeingů může pokazit dovolenou stovkám lidí. Mají nárok na odškodnění

Zákaz Boeingů 737 MAX 8 v evropském vzdušném prostoru aerolinky zkouší nahradit jinými stroji tak, aby nemusely rušit řadu naplánovaných letů. Nemusí se jim to však podařit dostatečně rychle. Důsledky nedělní letecké katastrofy v Etiopii tak pocítí řada cestujících, kteří si u aerolinek provozujících uzemněné stroje koupili letenky, nebo i ti, kteří se chystali vyrazit na zájezd prostřednictvím některého z charterových letů najímaných cestovními kancelářemi. Podle experta na leteckou dopravu ze společnosti Deloitte Jakuba Habarty mají lidé nárok na odškodnění. Jak o něj žádat, prozrazuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kromě Evropy platí zákaz i nad Čínou nebo Austrálií. Důvodem jsou dvě havárie letadel, během kterých na palubách tohoto nového modelu zemřely stovky cestujících. Stroje nechala na zemi více než dvacítka aerolinek.

Na otázky, jak se bezpečnostní opatření dotkne zákazníků leteckých společností, odpovídá konzultant týmu leteckých a dopravních služeb společnosti Deloitte Jakub Habarta.

Co má dělat člověk, který má koupenou letenku na let operovaný Boeingem 737 MAX 8?

Obrátil bych se na leteckou společnost. V případě, že by byl let zrušen, bude to firma řešit formou kompenzace, případně pokud k tomu společnost nebude nakloněna, tak využít služeb nějaké třetí strany, která se těmto službám věnuje.

Pokud se jedná o zájezd, jehož součástí je i letecká doprava, tak se obrátit přímo na cestovní agenturu.

Je šance, že letecké společnosti, které mají ve flotile právě zmíněné stroje, lety nezruší a nahradí je?

Těch letadel u nikoho nelétá tolik, aby nebyla možnost je nahradit. Ať už v rámci rezerv, či pronájmů letadel včetně posádky, údržby i pojištění.

Které letecké společnosti nejvíce využívají právě typ 737 MAX 8?

Největšími uživateli z Evropy jsou Norwegian Air Shuttle, tedy norská nízkonákladová společnost, na druhém místě je britsko-německá TUIfly. Jeden z největších uživatelů je ale i český Smartwings.

Evropské společnosti s flotilami Boeingů 737 MAX 8 Mimo provoz je v současnosti 18 letounů nízkonákladového dopravce Norwegian Air Shuttle, i devět boeingů britské TUI. Český Smartwings podle nových informací na pokyn Evropské agentury pro bezpečnost letectví provoz těchto letadel také stopnul. Opatření se týká sedmi letadel tohoto typu. Smartwings má ve své flotile dalších čtyřicet letadel, která dočasným pozastavením nejsou dotčena.

Pokud by ke zrušení letu došlo, záleží při kompenzaci za letenky na tom, zda měl klient cestovat právě nízkonákladovou společností?

Kompenzace by se měnit neměla. Z pohledu práva je to letecký dopravce jako každý jiný.

Může člověk už nyní zjistit, jestli měl letět tímto typem letadla, aby mohl rovnou kontaktovat aerolinky?

Některé letecké společnosti na svých webových stránkách informace o tom, jakým letadlem měl jejich klient letět, mají. Nicméně vždy je to předmětem různých operativních změn. Pokud se někdo bojí toho, že by letěl právě Boeingem 737 MAX 8, tak by bylo vhodné se obrátit na leteckou společnost.

Co byste doporučil člověku, který hodlá v nejbližších dnech cestovat letadlem?

Pokud by došlo k tomu, že by letecká společnost některý let rušila, tak se klientům musí ozvat sama. Samozřejmě v rámci organizace své cesty je rozumné dívat se na odlety na letišti, sledovat stránky letecké společnosti.

Na co má nárok klient, pokud by jeho let nakonec zrušen byl?

Jsou tam tři výše kompenzace, které se vztahují k délce letu. Poté ještě záleží, o jaké se jedná zpoždění či jestli byl ten let zcela zrušen. Pak se k tomu přidává ještě odškodnění ve formě občerstvení, ubytování a tak dále.