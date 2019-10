Pražské letiště praská ve švech. I přes problémy s letadly Boeingu je provoz rekordní

V letní sezóně od července do září letošního roku pracovníci pražského letiště odbavili rekordních více než 5,8 milionu cestujících. Meziročně se jejich počet zvýšil o šest procent. Nejvytíženějším měsícem byl tradičně srpen.

"Na konstantně výborných provozních výsledcích letiště mají podíl nově otevíraná letecká spojení, navyšování linek do stávajících destinací i neustálé navyšování kapacit na existujících linkách," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Počet odbavených cestujících na Letišti Praha:

Měsíc Počet odbavených cestujících Meziroční nárůst Červenec 1 967 569 4,8 % Srpen 1 997 182 6,5 % Září 1 847 846 6,7 % CELKEM 5 812 597 6,0 %

Zatímco počty odbavených cestujících v meziročním srovnání na Letišti Praha rostly, v případě počtu letadel zaznamenalo letiště pokles. V červenci až září jejich počet meziročně klesl o 1,6 %. Nejvíce poklesl počet letadel v září, a to o 2,2 %.

V praxi to tak znamená, že do Prahy létá méně letadel, ta jsou ovšem větší a více obsazená. Podle Řehoře se v Praze vyplatí dávat leteckým společnostem slevu z poplatků, když létají s většími letadly. Ty navíc cestujícím zpravidla poskytují větší komfort.

Letiště rostlo i přes problémy Boeingů 737 MAX. "Uzemnění těchto strojů se nás, na rozdíl od jiných letišť v Česku, nedotklo. Společnosti Smartwings se podařilo sehnat jiná letadla o stejné kapacitě," doplnil pro Aktuálně.cz Řehoř.

Zmíněná společnost si najala starší letadla Boeing od jiných leteckých společností. Stroje typu MAX vystřídal na několika letech i moderní Airbus A350 etiopských aerolinií Etiopean.

V letošním roce letiště očekává, že překoná loňský rekord, který činil 16,8 milionu odbavených cestujících. "Počítáme, že odbavíme zhruba 17,7 milionu cestujících," upřesnil pro Aktuálně.cz Řehoř.

I přes růst počtu cestujících letiště očekává podobné hospodářské výsledky jako loni. "Náš zisk by zatím podle prvního odhadu mohl být přibližně kolem 4,3 miliardy Kč," dodal.

Nejvíce cestujících v letních měsících směřovalo tradičně do Londýna. Nárůst v počtu odbavených cestujících zaznamenalo Letiště Praha také na linkách do celkem 15 dálkových destinací.

V rámci třetího čtvrtletí využilo těchto linek 465 tisíc cestujících, což je o 12 procent více než za stejné období loni. Největší meziroční nárůst z dálkových destinací potom zaznamenaly linky do Severní Ameriky, a to o téměř 30 procent.

Nejoblíbenější destinace podle počtu odbavených cestujících

Destinace Počet odbavených cestujících 1. Londýn 358 388 2. Moskva 223 465 3. Paříž 217 956 4. Amsterdam 207 788 5. Antalya 199 137

Letiště nepředpokládá, že by výsledky v letošním roce ovlivnil odliv čínských aerolinek, který minulý týden připustil prezident Miloš Zeman. Podle Řehoře Praha nemá od leteckých společností zprávu o rušení linek pro zimní sezónu.

Letní sezóna podle letiště zatím zůstává otevřená. Pokud by k rušení čínských linek nakonec skutečně došlo, pro letiště by to podle Řehoře významný problém nebyl.