Mapa: Kam se dá letět levně. Na nebi bude letos rušno, nízkonákladové linky přibývají

před 1 hodinou

Pražské letiště nabídne nově přímé spojení do 162 destinací v 54 zemích světa. Do letního letového řádu tak přibude 14 nových míst, například Newark v USA. Zvýší se také počet dopravců a stoupne množství nízkonákladových linek. Do mnoha destinací se tak dostanete doslova za pár korun. Na jejich aktualizovaný přehled se můžete podívat v interaktivní grafice Aktuálně.cz.