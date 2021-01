Kyjev letecky za pár stovek. Ostravské letiště "ulovilo" další linku, sází na východ

Z ostravského letiště v Mošnově začne od 26. dubna létat pravidelná linka do Kyjeva na Ukrajině. Bude létat třikrát týdně, v pondělí, středu a pátek. Provozovat ji bude společnost SkyUP Airlines. V úterý to v tiskové zprávě oznámila společnost Letiště Ostrava.

Na lince se budou střídat letouny Boeing B737-800 a Boeing B737-700 s kapacitou 189 a 149 míst. "Jednosměrné letenky jsou v prodeji za cenu od 26 eur (zhruba 680 korun)," uvedlo letiště, které patří Moravskoslezskému kraji.

Náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka (ANO) uvedl, že mošnovskému letišti se daří pozvolna posilovat osobní přepravu. "Letecká doprava se bude s dopady koronavirové krize vyrovnávat ještě dlouho, o to více mě těší tento krok, který zintenzivní spojení Moravskoslezského kraje se zbytkem světa. Věřím, že si nová linka najde své cestující," uvedl Podstawka.

Obchodní ředitel Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský uvedl, že čeští cestující mohou linku využívat k turistice, zatímco opačným směrem bude sloužit hlavně pro dopravu ukrajinských zaměstnanců a jejich rodin do Moravskoslezského, ale také Olomouckého a slovenského Žilinského kraje. "Jsme přesvědčeni, že obyvatelé Moravskoslezského kraje objeví krásy Kyjeva a Ukrajiny a zaměstnavatelé přivítají možnost zaměstnat ukrajinské pracovníky," uvedl generální ředitel Jaromír Radkovský.

Z ostravského letiště v současnosti létají pravidelné osobní linky do Prahy a Varšavy, které provozuje polská společnost LOT Polish Airlines. Z Mošnova ale létají také pravidelné nákladní linky, například do čínského Urumči nebo do Německa do Lipska či Kolína nad Rýnem.

V Mošnově přistál strategický bombardér B-52. (Video pochází z roku 2019.)