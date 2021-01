Milionové dotace, linka žádná. Nákladně opravené budějovické letiště hledá využití

Kraj a město investovaly do areálu budějovického letiště už přes miliardu korun. Loni dal kraj firmě další dotaci 75 milionů Kč na provoz, letos to bude podobné. Přestože se v plánech hovořilo o linkách do Číny či Dubaje, zatím na jih Čech nelétá jediná. Provoz funguje zejména díky letecké škole, budovy se pronajímají.

Letiště České Budějovice zaznamenalo loni 11 269 pohybů, vzletů a přistání, nejvíc za dobu provozu. Areál hodně využívají letecké školy k výcvikovým letům. Letiště podalo žádost na Úřad pro civilní letectví, aby mohlo poskytovat navigační službu AFIS podle evropských norem. V budoucnu chce společnost přijmout IT specialisty, kvůli možným kybernetickým útokům. Související Diagnóza: letiště. Letecké sny vysávají z krajů peníze, Pardubice mají jedinou linku Předloni evidovalo letiště 4214 pohybů. Loni ho víc využily letecké školy, také večer a v noci, což umožnil zkušební provoz nové světelné techniky na vzletové a přistávací dráze. "Naučily se sem létat letecké školy z Brna nebo z Benešova, pro ně je letiště ideál. Dlouhá dráha 2,5 kilometru, široká 45 metrů, a to, že se instaloval světelný systém, je vede k večerním letům, za snížené viditelnosti," řekl náměstek ředitele letiště Robert Kala. V roce 2019 mělo letiště tržby 15,5 milionu a provozní zisk 1,5 milionu. Tržby pokryly 26 procent provozních nákladů. Vyplývá to z výroční zprávy. Za loňský rok budou výsledky podle Kaly podobné. Kraj jako jediný akcionář dal loni firmě dotaci 75 milionů Kč na provoz, letos to bude podobné. "Chtěli bychom se letos ještě víc otevřít pro letecké školy, velikost letiště, vybavení a to, jak je připravený personál, se nabízí. Velkou výhodou je také možnost provozovat noční lety, řada pilotů to potřebuje k licencím. A chtěli bychom víc ukázat podnikatelům z jihočeského regionu, jak moc je letiště užitečné, možná ani nevědí, jak by ho mohli využít pro svá obchodní jednání," řekla mluvčí letiště Martina Vodičková. Související Místo letů na dovolenou asi jen cargo. Budějovice prodaly letiště, další plány nejsou Letiště, které je od června 2019 ve zkušebním provozu, pracuje na tom, aby mohlo poskytovat navigační službu AFIS podle evropských norem. Loni v prosinci podalo žádost na Úřad pro civilní letectví, vyřízená by měla být do března. Letiště tak bude moci poskytovat letové informační služby. Letiště, které teď může přijímat proudové letouny do rozpětí křídel 24 metrů, má 68 zaměstnanců. Kvůli dopadům pandemie koronaviru jim letos nezvýšilo platy. V budoucnu přijme IT specialisty kvůli možným kybernetickým útokům. Pandemie zkomplikovala i plán zahájit obchodní leteckou dopravu: letiště je připravené, kvůli nákaze se ale málo létá. Související Polský dopravce LOT zavádí lety mezi Prahou a Ostravou. Ceny začínají na 770 korunách Bývalé vojenské letiště zabírá 320 hektarů, stojí tam asi 150 budov. Nemovitosti vlastní Jihočeský kraj. V horním areálu pronajímá všechny budovy, jež mohou sloužit jako sklady. Dolní je poničený, některé budovy, jako nafukovací halu nebo ubytovnu vojáků, je podle Kaly nutné zbourat. Kraj a město investovaly do areálu přes miliardu Kč. Loni koupil kraj od města České Budějovice jeho padesátiprocentní akciový podíl za 6,5 milionu, stal se tak jediným akcionářem. V ČR je pět veřejných mezinárodních letišť s pravidelným provozem - v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech.