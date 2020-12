Praha-Eden. Metropole má po letech novou trať i zastávku. Podívejte se, jak rostly

Od neděle budou moci cestující na pražské železnici využívat novou zastávku Praha-Eden. Ta je součástí nové čtyřkolejné trati z Vršovic do Hostivaře. Zároveň tak skončí provoz na staré trati se strašnickou zastávkou. Zastávku v Edenu v pátek slavnostně otevřeli ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Podívejte se také na snímky ze stavby nového spojení.

Železnice bude součástí koridoru z Vršovic do Hostivaře, jehož výstavba začala v roce 2018 a v současnosti je podle stavařů zhruba ze tří čtvrtin hotová. Čerstvě dokončeným projektem je právě nová zastávka se třemi nástupišti v blízkosti fotbalového stadionu pražské Slavie. Ta by měla významně pomoci i pražské veřejné dopravě. Díky ní vzniknou lepší přestupní vazby mezi vlaky, tramvajemi a autobusy.

Další projekty na koridoru, který by měl zrychlit dopravu a zvýšit její kapacitu, budou pokračovat. V pátek by mělo být zprovozněno také třetí nástupiště na vršovickém nádraží, které je kompletně přestavováno. V příštím roce navíc bude otevřena další nová zastávka Zahradní město. Už dříve bylo přestavěno nádraží v Hostivaři. Celkově projekt vyjde na 5,36 miliardy korun, více než 80 procent má být financován z evropských fondů. Podle stavařů stavba pokračuje podle harmonogramu.

"Jsem rád, že se železnice na území metropole mění k lepšímu," řekl při otevření Havlíček. Podle něj jde o zásadní stavbu, která je součástí i čtvrtého koridoru z Prahy do Českých Budějovic. Vedle toho připomněl i další současné železniční stavby v Praze, například letos otevřený Negrelliho viadukt, přípravu trati z Prahy na letiště a do Kladna nebo rekonstrukci železnice ze Smíchova do Radotína.

Podle pražského primátora je železnice pro Prahu mimořádně důležitá. "Její rychlost, komfort přepravy a plná integrace do systému Pražské integrované dopravy z ní činí atraktivní alternativu jiných způsobů dopravy po městě," řekl.

Metropole připravuje využití i pro starou trať, která přestane fungovat. Hlavní město plánuje na místě kolejí vybudovat čtyřkilometrovou promenádu s liniovým parkem určenou pro pěší, cyklisty a bruslaře. Podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) by se mohla začít budovat v roce 2022 a hotova by mohla být o dva roky později. Odhad nákladů je mezi 200 a 300 miliony korun.

Slavnostní otevření zastávky Praha-Eden: