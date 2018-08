Leo Express si pronajal moderní motorové vlaky pro krajské tratě, chce uspět v soutěžích

Ve většině krajů nyní probíhají soutěže na zajištění dopravní obslužnosti od prosince 2019. Leo Express chce uspět v části z nich.

Praha - Soukromý dopravce Leo Express si pronajal 15 motorových vlaků Lint od italského výrobce Alstom. Společnost plánuje tyto jednotky nasadit na trasy, které chce získat v krajských soutěžích. Cenu pronájmu firma neprozradila.

Ve většině krajů aktuálně probíhají soutěže na zajištění dopravní obslužnosti od prosince 2019. Leo Express chce uspět v části z nich a v současné době jedná s několika kraji o podmínkách nasazení těchto jednotek.

Vlaky by měl mít dopravce k dispozici od začátku příštího roku, přičemž smlouva o pronájmu platí zatím do konce roku 2019. Podle mluvčího firmy Emila Sedlaříka však smlouvy obsahují opci na prodloužení kontraktu o dalších až 15 let.

Ještě před nasazením do ostrého provozu společnost plánuje vlaky upravit tak, aby splňovaly bezpečnostní normy platné v České republice. Do vlaku tak bude muset být nainstalován například vlakový zabezpečovač, úpravy budou nutné také v interiérech vozů. Jednotky, z nichž 11 bude mít kapacitu pro 120 cestujících a zbývající pro 70 pasažérů, budou podle dopravce dosahovat maximální rychlosti 120 km/h.

Leo Express dosud jezdí na dálkových tratích mezi Prahou a Ostravou a také Prahou a Starým Městem u Uherského Hradiště. Dopravce provozuje rovněž linky do zahraničí, konkrétně na Slovensko a od července také do polského Krakova. Zahraniční provoz firma podnikatele Leoše Novotného nedávno rozšířila i v Německu, kde pod značkou FlixTrain působí na lince mezi Berlínem a Stuttgartem.