Leo Express začal jezdit do Polska. Zahájil linkou do Krakova, příští rok přidá další

Leo Express je první soukromou společností působící v osobní dopravě na polské železnici.

Praha - Soukromý dopravce Leo Express plánuje v příštím roce přidat do svého jízdního řádu další linky do Polska. Rozsah expanze bude záviset na výsledcích první "polské" linky z Prahy do Krakova. Řekl to mluvčí společnosti Emil Sedlařík. Novou pravidelnou linku do Krakova dopravce dnes otevřel první jízdou.

Leo Express je první soukromou společností působící v osobní dopravě na polské železnici. "Polsko má jedno z nejnižších využití železnice na obyvatele v Evropě, a zde vidíme velký potenciál. Naším cílem je podpořit další liberalizaci železnice v Polsku a zvýšit zájem o ekologické a moderní cestování," uvedl provozní ředitel Leo Expressu Peter Köhler.

Černozlaté vlaky budou z Prahy vyrážet vždy v pátek a v neděli, z Polska se následně budou vracet o den později. Na podzim by se podle společnosti měl provoz na této lince dále rozšířit, zatím je limitován rozsáhlými omezeními na polské železnici. Na trase dosud z českých dopravců působily pouze státní České dráhy (ČD).

Právě dopravní omezení kvůli řadě rozsáhlých oprav polských železnic bude podle Sedlaříka jednou z klíčových otázek další expanze na polském trhu. Spoje do Krakova nyní jedou podle mluvčího kvůli výlukám o hodinu a půl déle než při cestách zpět. Dopravce chce proto počkat na další vývoj v Polsku.

Na českých kolejích budou vlaky Leo Express při cestě do Krakova zastavovat na obvyklé trase z Prahy do Bohumína, mimo jiné v Pardubicích, Olomouci a Ostravě. V Polsku si dopravce naplánoval zastávky například u zábavního parku Energylandia ve městě Zator. Mezi další zastávky patří města jako Tychy, Katovice, Osvětim nebo Myslovice. Do Polska společnost dosud jedzdila pouze autobusy.

Novou linku do Krakova letos ohlásil také konkurenční RegioJet. Na trase mezi Vídní a polským městem bude ale jezdit autobusy.

Leo Express dosud nabízel železniční spojení z Česka do zahraničí na Slovensko, kam jezdí i další tuzemští dopravci, ať už ČD, RegioJet nebo Arriva. Provoz v zahraničí rozšířila firma českého podnikatele Leoše Novotného také v Německu, kde pod značkou FlixTrain působí na lince mezi Berlínem a Stuttgartem.