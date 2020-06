Místo letů na dovolenou asi jen cargo. Budějovice prodaly letiště, další plány nejsou

Jihočeský kraj schválil koupi polovičního podílu ve společnosti Jihočeské letiště od města České Budějovice. Kraj se tak stane jediným akcionářem firmy. České Budějovice prodají svůj podíl v letišti za přibližně 6,5 milionu korun. Koupi letiště dnes schválili krajští zastupitelé 33 hlasy ze 47 přítomných.

Znalecký posudek původně ocenil padesátiprocentní podíl Českých Budějovic ve společnosti Jihočeské letiště na 33 milionů. Nakonec však cena účetní hodnoty společnosti byla 13 milionů korun, z čehož polovina činí 6,5 milionu korun.

"Je to svým způsobem určitý kompromis, protože chápeme, že město nám to nedá zadarmo, což si myslím, že je skutečná hodnota," uvedl náměstek jihočeské hejtmanky Jaromír Novák (ČSSD).

Opoziční ODS souhlasí s tím, aby letiště mělo jednoho majitele a nezpochybňuje ani cenu. Kritizuje však jinou věc.

"Neslyšeli jsme jedinou vizi, co vedení Jihočeského kraje chce s tím letištěm udělat. Bohužel to ale začíná směřovat k tomu, že toto vedení tu chce udělat nákladní letiště cargo. Takže nad hlavami českobudějovických občanů, místo toho aby odtud odlétali na dovolenou, by přistávala nákladní letadla. A to je podle mě něco, o čem nikdo jihočeským občanům neřekl," uvedl předseda jihočeské ODS Martin Kuba.

Vedení kraje uvedlo, že rozhodně neplánuje udělat z areálu pouze nákladní letiště. "Jednali jsme s investorem, který má zájem vstoupit do společnosti a pronajmout si zároveň pozemky v blízkosti letiště. Každopádně v tomto volebním období by neměl být předložen materiál o vstupu strategických partnerů do letiště," řekl náměstek jihočeské hejtmanky Josef Knot (STAN).

České Budějovice vlastní polovinu akcií letiště od roku 2006. S Jihočeským krajem se město podílelo na modernizaci bývalého vojenského letiště. Vizí je vytvořit z areálu mezinárodní letiště. Na přelomu let 2011 a 2012 však Evropská komise zamítla grant na projekt ve výši 413 milionů korun.

Letiště má přibližně 300 hektarů, stojí tam přibližně 120 budov. Nemovitosti v areálu vlastní Jihočeský kraj. Kraj a město dohromady na obnovu areálu vynaložily přes miliardu korun. Letiště je od června 2019 ve zkušebním provozu, plný provoz by měl podle loňského vyjádření zástupců kraje začít koncem roku 2020.