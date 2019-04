Den na letišti, kam nic nelétá. Mělo být pýchou Pardubic, teď se hledá viník průšvihu

Pardubice to mají stejně jako další mimopražská mezinárodní letiště v Česku těžké. Pro celý letní letový řád jim zůstává jediný pravidelný spoj. | Video: Blahoslav Baťa | 02:06

Prodavačky v bezcelních obchodech mají už dopoledne padla, celníci marně vyhlížejí případné pašeráky. Rozkvět pardubického letiště po dostavbě nového terminálu zřejmě končí. Před několika týdny totiž oznámil Ryanair, že od července zruší linku do Londýna a všechny lety na pardubické letiště v létě zrušil i Smartwings. Odůvodňují to stejně - problémy s letadly 737 MAX a nutnost převelet zbývající stroje na důležitější linky. Stamilionové investice tak zůstávají v Pardubicích ladem a město se pře s krajem, kdo za průšvih může.

V minulém roce otevřelo letiště nový terminál za 266 milionů korun. Ten měl přilákat nové dopravce. Dříve museli být cestující odbaveni v bývalé vojenské jídelně.

Nová aerolinka do Pardubic skutečně přišla. Ještě před dokončením terminálu začala do Pardubic létat z Londýna nízkonákladová společnost Ryanair. Později začal stejný dopravce létat v letní sezóně i do španělského Alicante.

Jenže letiště o svou nejdůležitější linku v červenci přijde. Irský nízkonákladový dopravce letišti oznámil, že kvůli problémům s letadly 737 MAX firma linku do Londýna od července zruší. Ryanair zatím letadla 737 MAX neprovozuje. Letos ale očekával jejich první dodávky. "Lety do Londýna pro nás loni představovaly 40 tisíc cestujících ročně. Jak dlouho budou zrušeny, není jasné. V každém případě je to pro nás velice nepříjemné," uvedla ředitelka letiště Hana Šmejkalová.

O další cestující zřejmě letiště přijde kvůli seškrtání dovolenkových letů společnosti Smartwings, který už letadla typu 737 MAX provozoval. Podle původních plánů měla firma do léta dostat 16 letadel tohoto typu. Kvůli zákazu letů ale teď stojí na zemi a firma musí hledat náhradní letadla a omezovat lety. Škrty se netýkají jen Pardubic, ale i dalších letišť v Česku.

Vlastníkovi letiště se ale podařilo sehnat za část letů náhradu, kterou zajistí Cestovní kancelář Fischer. Podle ní budou zachovány odlety z Pardubic do Burgasu a ve většině případů také do Antalye. "Chceme, aby všechny linky, které byly zajištěny SmartWings, byly nahrazeny," uvedl náměstek pardubického primátora Jan Mazuch.

Pardubické letiště sdílí dráhu s vojáky. Loni muselo letiště kvůli opravě dráhy na dva měsíce zavřít. Kvůli tomu ale přišlo o jednu linku z Ruska, která místo Pardubic začala létat do Prahy.

Pardubice jako letiště Praha-východ

O pardubickém letišti občas politici a odborníci mluví jako o možném druhém letišti pro Prahu. Díky spojení do metropole, které trvá vlakem hodinu, může po vzoru jiných regionálních letišť v cizině fungovat jako levnější konkurence pro ruzyňské letiště. Sázka na tuto kartu však Pardubicím nevyšla. Například Ryanair totiž na pražském letišti dále přidává další linky a tamní vyšší poplatky mu evidentně zatím nevadí.

Ve firmě EBA, která letiště vlastní, drží dvoutřetinový podíl Pardubice, jedna třetina patří Pardubickému kraji. Společnost za loňský rok skončila podle předběžných informací ve ztrátě kolem 20 milionů korun. Oba akcionáři přitom rozhodně netáhnou za jeden provaz.

Hejtman Martin Netolický minulý týden vyzval k vypracování krizového plánu, nevyloučil ani možnost, že by EBA měla hledat strategického partnera. Tím by se mělo podle něj stát Letiště Praha.

"Nepotřebujeme VIP salonky"

Hejtman management letiště tvrdě kritizuje dlouhodobě. Podle něj projektu od počátku chyběla ekonomická strategie a byznys plán pro období po dostavbě terminálu.

"Upozorňoval jsem, že rozhodnutí o investici musí obsahovat také informace o tom, co bude znamenat nejen provoz terminálu pro oba akcionáře, ale především také nakolik bude ze strany dopravců o investici zájem. Namísto toho, aby se podařilo vést pragmatickou diskusi a podpořit investici v hodnotě 300 milionů korun potřebnou strategií, došlo spíše k politickým útokům a osočování, že chci bránit pardubickému letišti v rozvoji a dokonale vykreslené růžové budoucnosti," uvedl hejtman.

Dopravci podle něj nepotřebují pouze krásné zázemí, VIP salonky a výhodnou polohu, ale také další bonusy. "Letiště v Pardubicích může existovat pouze za předpokladu spolupráce s Letištěm Praha," domnívá se politik.

Pardubické letiště funguje v režimu civilní přepravy od roku 1994. Od té doby se potýká s velkými výkyvy v počtu cestujících. Loni přepravilo 147 000 lidí, předloni 88 000 pasažérů, letos se čeká opět propad.

Hospodaření společnosti loni ovlivnila plánovaná dvouměsíční uzavírka letové dráhy, kterou armáda opravovala. "Tím došlo k očekávanému výpadku příjmů z neuskutečněných letů s negativními dopady i do roku 2019. Zároveň se nákladově projevilo spuštění provozu nového terminálu, který byl budován s výhledem na 30 let a ani se nepředpokládalo, že provoz v prvních letech bude ziskový," uvedl předseda představenstva Petr Juchelka.

Rok Počet příletů a odletů Počet cestujících Nákladní doprava v tunách 2018 1 665 147 572 183 2017 1 687 88 490 265 2016 1 234 31 174 142 2015 1 374 59 260 159 2014 2 188 150 056 101 2013 2 870 184 140 208 2012 2 333 125 008 603 2011 1 826 65 246 252 2010 1 236 62 302 239

Zdroj: Airport-pardubice.cz

Letošní hospodářský výsledek se podle Juchelky vyvíjí podle plánu, dokonce s mírným zlepšením. Letiště je podle něj provozně soběstačné, město Pardubice ani Pardubický kraj žádné dotace na provoz letiště neposkytují. "Financují pouze investice do infrastruktury. Směnečný úvěr jako zdroj financování terminálu běží již čtvrtým rokem a byl schválen oběma akcionáři," uvedl Juchelka.