Jančura si rozmyslel přestavbu autobusů. RegioJet plánoval víc místa pro nohy

Nákladná přestavba sedaček na větší rozestup nakonec proběhla u jediného autobusu. Mělo jít o reakci na vstup konkurenčního FlixBusu.

Praha - Společnost RegioJet nepřestaví své autobusy tak, aby v nich bylo více místa na nohy. Její majitel Radim Jančura si rozmyslel krok, který oznámil před rokem jako reakci na vstup konkurenčního FlixBusu na vnitrostátní linky. Informuje o tom web Zdopravy.cz.

RegioJet letos v únoru přestavěl první autobus a zařadil jej do zkušebního provozu na trase Praha - Brno - Bratislava a zpět. Vůz Irizar i8 má místo původních 63 míst jen 59 díky vymontování jedné řady sedaček. Původní rozestup - 78 centimetrů - zůstal jen mezi výstupními dveřmi a zadní částí autobusu. Na straně řidiče se v celé délce zvětšil na 85,5 centimetru. Největší rozteč je pak mezi místem stevarda a výstupními dveřmi - 93 centimetrů.

Nakonec ale zůstane jen u jediného autobusu. "Po vyhodnocení zkušebního provozu se ukázalo, že tato změna není z pohledu zákazníků něco, co by považovali za podstatné," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj pro web Zdopravy.cz.

"Samozřejmě více místa je pro cestujícího vždy pohodlnější, na druhou stranu, zde se spíše ukázalo, že přestavba uspořádání sedaček by nepřinesla tak vysoký zákaznický užitek, jak se původně předpokládalo - navíc by snížení kapacity znamenalo komplikace u spojů, kde je vysoká poptávka po cestování," dodal mluvčí. Důvodem jsou i značné náklady na přestavbu.

Navzdory silnému zázemí a velkým slevám jízdenek se FlixBusu ani po roce nepodařilo na vnitrostátních linkách překonat žluté autobusy RegioJetu, jejichž obsazenost zůstává vyšší.

Celoroční zkušenosti spolupracovníků Aktuálně.cz ukazují, že RegioJet zůstává oblíbenější díky celkovému servisu, větší flexibilitě (zejména při rušení či změně jízdenek), sympatiím k této české značce nebo kvůli větší jistotě. "Za tu dobu nám odešlo jen pět až sedm procent cestujících," uvedl v srpnu Ondrůj.

FlixBus naopak zveřejnil průzkum agentury Response Now mezi 600 respondenty z Česka, podle něhož jen 10 procent cestujících potřebuje ke komfortní jízdě občerstvení či nápoje, jen pro šest procent je pak důležitá přítomnost personálu. Nejdůležitější je podle průzkumu celkové pohodlí - zmínilo ho 60 procent dotázaných.

RegioJet před rokem slíbil vylepšit i wi-fi připojení (zatím k tomu došlo jen ve zhruba třech pětinách autobusů) a nad rámec svých povinností nabídl "garanci včasného příjezdu". Od poloviny loňského září kompenzuje cestující i při nezaviněném zpoždění, jako je nehoda na dálnici nebo sebevrah na kolejích. Umožnil také zrušit nebo změnit jízdenku na vnitrostátních spojích do 15 minut před odjezdem namísto dřívějších 30 minut.

Jančura už dříve řekl, že se chce soustředit hlavně na železnici. Vedle posilování vlaků mezi Prahou a Ostravou přidal od prosince nové vlakové spoje mezi Prahou a Brnem, část jezdí nově do Vídně. RegioJet letos vyhrál soutěž na provoz regionálních vlaků na šesti tratích v Ústeckém kraj - od prosince 2019 by měl přinejmenším na deset let vystřídat České dráhy.

Na druhou stranu ale od března ukončil autobusovou linku z Prahy do Hradce Králové, Náchoda či Trutnova, stejně jako spoj mezi Brnem a Českými Budějovicemi. Od letošního září pak zrušil spoje mezi Prahou a Špindlerovým Mlýnem, s nimiž přišel před rokem a půl. RegioJet také zavedl některé autobusy bez obsluhy - ta kvůli nedostatku zaměstnanců někdy nečekaně chybí i ve vozech, kde ji dopravce avizuje.

Jančura letos prodal pražskou taxislužbu TickTack, s níž se neúspěšně pokoušel vylepšit obraz tohoto podnikání. Na osekání ztrátových aktivit skupiny Student Agency tlačily banky právě kvůli tvrdší konkurenci FlixBusu.

Video: Podívejte se, jak vypadá jediný přestavěný autobus: