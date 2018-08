FlixBus se přizpůsobuje Čechům. Umožní rezervaci konkrétního místa, zostřuje souboj o Liberec

Čistě vnitrostátní spoje spustil FlixBus v Česku před rokem - v polovině srpna. Konkurenční žluté autobusy Radima Jančury sice omezil, ale neporazil.

Praha - Německý autobusový dopravce FlixBus se dál přizpůsobuje českému standardu. Zavedl možnost rezervace konkrétního sedadla, kterou na rozdíl od žlutých autobusů konkurenčního RegioJetu předtím nenabízel.

Letos v únoru začal tuto novinku testovat na dvanácti vybraných linkách v Německu, Francii a Itálii. Od června ji nabízí i na vnitrostátních spojích v Česku.

Za rezervaci konkrétního sedadla ovšem zájemce zaplatí přinejmenším devět korun na krátkých a středně dlouhých trasách (do 500 kilometrů), případně 39 korun na dlouhých trasách. Jestliže chce místo se stabilním (ne sklápěcím) stolkem - tedy jedno z míst naproti sobě s držáky na pití ve spodní části těchto autobusů -, zaplatí 19 korun u kratších a 59 u delších tras.

A za "panoramatické místo" - v první řadě horní části, tedy přímo nad řidičem, nebo přední řadě v jednopodlažním autobuse - si připlatí dokonce 29 korun u kratších a 89 korun u delších tras.

Rezervace zatím zůstává nepovinná a funguje jen přes web, do mobilní aplikace má přibýt brzy. Nadále platí, že jakýkoliv cestující s jízdenkou má samozřejmě garantováno místo k sezení.

Od konce srpna pak začne fungovat pokročilejší fáze rezervačního systému, nejprve na liberecké lince: Pokud si cestující nevybere konkrétní sedačku (za alespoň devět korun), může mu ji automaticky přidělit systém bez příplatku.

Konkurenční RegioJet nabízí rezervaci konkrétního sedadla v autobusech i vlacích bez příplatku, místenka zdarma je standardem také při on-line nákupu u Českých drah.

Čistě vnitrostátní spoje z Prahy do Brna, Liberce, Plzně, Karlových Varů a na jih Čech spustil FlixBus v Česku před rokem - v polovině srpna.

Nově na Slovácko, do Sokolova i Třeboně

Od spuštění pěti zmíněných čistě vnitrostátních linek v srpnu a září 2017 zatím FlixBus další nepřidal, byť se jeho tuzemská síť opticky rozrůstá. Nyní obsluhuje přes 30 měst v České republice, řadu z nich ale jen jako součást mezinárodních linek. Například od června přibyly Uherský Brod a Uherské Hradiště jako součást linky z Prahy a Brna do Trenčína, jde zatím o jediný spoj v každém směru. Mapu sítě vylepšuje i prodej vlakových jízdenek partnerského Leo Expressu.

Na výroční tiskové konferenci ve středu FlixBus oznámil, že od čtvrtka 9. srpna posílí spoje mezi Prahou a Libercem o 30 procent - až na patnáct spojení denně. Nově bude také stavět na terminálu MHD Fügnerova v centru Liberce, kde zastavuje i konkurenční RegioJet.

Současně začne zastavovat v Sokolově, některé čistě vnitrostátní spoje z Prahy do Karlových Varů prodlouží až do Chebu (tam dosud jezdil jen v rámci mezinárodní linky).

Od srpna přidal do sítě i Třeboň na nové trase od Lipna přes Český Krumlov, České Budějovice, Vídeň, Bratislavu a Budapešť.

FlixBus také ruší omezení pro wi-fi na vnitrostátních spojích - dosud šlo o 300+300 MB (upload+download), současně byly blokovány streamovací služby jako Spotify, YouTube nebo internetové vysílání České televize.

Za storno už se neplatí

FlixBus loni vstoupil na české vnitrostátní linky se zcela stejným systémem, s jakým do té doby bez problémů dobýval jednu evropskou zemi za druhou. V Česku však narazil na mnohem vyspělejší trh autobusové dopravy.

Zájemce o cestování překvapil třeba poplatkem 25 korun (odpovídajícím jednomu euru) nejen za zrušení rezervace do patnácti minut před odjezdem, ale dokonce i za výměnu jízdenky třeba za pozdější na stejné trase.

Od loňského prosince přestal FlixBus tuto částku u vnitrostátních linek v Česku strhávat. Za nevyužitou jízdenku lidé nedostanou zpět peníze (na účet karty, z níž ji platili), ale pouze poukaz v odpovídající částce - musí jej pak využít za další služby FlixBusu.

FlixBus postupně zlepšuje značení zastávek či zákaznickou podporu (lidé si stěžovali, že ani u vnitrostátních linek se nedovolají na česky hovořícího operátora). Konkurenci už dohnal i v možnosti on-line sledování polohy vozu - v mobilní aplikaci mohou cestující při čekání na autobus zjistit, kde "jejich" zpožděný spoj zrovna je. Dříve si stěžovali, že jim to nedokázal zjistit ani operátor na zákaznické lince.

Levnější a prostornější

Hlavní zbraní FlixBusu oproti žluté konkurenci RegioJetu zůstává hlavně cena. Například jízdenky z Prahy do Liberce nebo Plzně se nejčastěji pohybují od 29 do 69 korun, zatímco u RegioJetu od 69 do 89 korun. Cena u obou dopravců roste s obsazeností vozu či s očekávaným zájmem - spoje ve špičce tak bývají dražší.

FlixBus nenabízí kávu ani obsluhu během jízdy, obtížnější je - kvůli absenci stevarda - i řešení problémů například s wi-fi připojením. Díky většímu rozestupu sedaček ale může vyhovovat lidem s vyšší postavou, dost místa v něm - kvůli menšímu zájmu cestujících - najdou i lidé, kteří nechtějí mít nikoho na sousední sedačce nebo si rádi vyberou místo až podle situace uvnitř. Jiným cestujícím naopak vadí nižší opěrky nebo tvrdší sedačky v některých typech autobusů, stejně jako stísněný pocit v patrových autobusech.

Podle Radima Jančury, majitele společnosti RegioJet, jezdí FlixBus za dlouhodobě podnákladové ceny. Má k dispozici analýzu, podle níž by tyto ceny - i při obsazenosti 80 procent, které FlixBus obvykle nedosahuje - pokryly pouze 55 procent nákladů.

"Je to stejné, jako když se na vesnici otevře druhá hospoda. Je zcela ospravedlnitelné, když po pár dnů či týdnů od otevření nabízí nový soutěžitel pivo za 10 korun, aby se pokusil oslovit i věrné štamgasty z první hospody. Pokud však nabízí pivo za 10 korun i po devíti měsících, je zřejmé, že již nejde o marketing, ale o snahu ekonomicky zlikvidovat konkurenta. A to je nezákonné a jde o nekalou soutěž," říká Radim Jančura.

"Průměrný cestující na linkách FlixBusu z Prahy do Brna, Plzně, Liberce, Českého Krumlova a Karlových Varů platí zhruba 0,35 koruny za kilometr bez DPH. Na ostatních linkách, kde získal monopol, cestující platí 0,7 až 1 Kč na kilometr," uvedl Jančura letos na jaře. Varuje, že FlixBus by po ovládnutí trhu zdražil podobně jako v zahraničí.

Jančura zdůrazňuje, že jeho Student Agency se při ovládání trhu takto predátorsky nechovala. Šlo o časově omezené akční nabídky, firma rostla postupně a přinášela tehdy do Česka výrazně větší kvalitu, než bylo na trhu zvykem.

"Ke vstupu na nový trh bezpochyby patří akviziční ceny a nejrůznější marketingové nabídky. Není však možné používat podnákladové ceny po dlouhou řadu měsíců a celoplošně a k tomu účelu přerozdělovat výnosy z jiných spojů s cílem likvidovat domácí konkurenci nebo donutit ji k nevýhodné fúzi," souhlasí Emanuel Šíp, předseda dopravní sekce Hospodářské komory.

"Podle zkušeností nevede takový postup k lepšímu uspokojení cestujících, protože po odstranění konkurentů obvykle ceny jízdného vzrostou, kvalita služeb a hustota spojů se sníží a veškerý pozitivní efekt se ztratí," dodává Šíp.

FlixBus se brání tím, že ho cenově nezatěžují různé "služby zdarma" jako u RegioJetu. V praxi si může dovolit nízké ceny hlavně díky tomu, že jde o nadnárodní firmu se silnými investory. Po pěti letech od deregulace dálkové autobusové dopravy v Německu ovládl FlixBus více než 90 procent tamního trhu. Nyní celkově provozuje 300 tisíc denních spojů do zhruba dvou tisíc míst ve 28 zemích. V létě vstoupil i do USA, kde na západním pobřeží konkuruje tamnímu největšímu autobusovému dopravci Greyhound.

Původem německá společnost FlixBus je přitom pouze organizátorem dopravy, prodejcem jízdenek či jednotnou marketingovou značkou, zatímco samotné autobusy pro ni v jednotlivých státech provozují jiné firmy. V Česku jde zejména o dopravce Umbrella Coach & Buses.

FlixBus loni celkově v Evropě přepravil 40 milionů pasažérů a dostal se do provozního zisku. Tuzemský šéf Flixbusu Pavel Prouza nyní uvedl, že od loňského srpna přepravila firma v rámci Česka a mezi ČR a zahraničím 2,3 milionu cestujících, konkrétní podíl však neupřesnil. "Čísla o obsazenosti v tuzemsku ale kvůli vysoce konkurenčnímu prostředí nesdělujeme," řekla už dříve mluvčí Martina Čmielová. Firma nezveřejňuje ani hospodářské výsledky za Česko - ke stejnému kroku proto loni nově přistoupil i RegioJet.

RegioJet zrušil Hradec i Krkonoše, posiluje vlaky

Navzdory silnému zázemí a velkým slevám jízdenek se FlixBusu ani po roce nepodařilo na vnitrostátních linkách překonat žluté autobusy značky RegioJet podnikatele Radima Jančury, jejichž obsazenost zůstává vyšší.

Celoroční zkušenosti spolupracovníků Aktuálně.cz ukazují, že RegioJet zůstává oblíbenější díky celkovému servisu, větší flexibilitě (zejména při rušení či změně jízdenek), sympatiím k této české značce nebo kvůli větší jistotě. "Za tu dobu nám odešlo jen pět až sedm procent cestujících," uvádí mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

FlixBus nyní naopak zveřejnil průzkum agentury Response Now mezi 600 respondenty z Česka, podle něhož jen 10 procent cestujících potřebuje ke komfortní jízdě občerstvení či nápoje, jen pro šest procent je pak důležitá přítomnost personálu. Nejdůležitější je podle průzkumu celkové pohodlí - zmínilo ho 60 procent dotázaných.

Jančura před rokem reagoval na vstup FlixBusu oznámením, že předělá žluté autobusy, aby i v nich bylo více místa na nohy. Výsledkem je zatím jediný autobus Irizar i8, který má místo původních 63 míst jen 59. "Budeme vyhodnocovat zkušenosti z testovacího provozu," říká mluvčí Aleš Ondrůj k případným úpravám dalších autobusů.

RegioJet vylepšil i wi-fi připojení a nad rámec svých povinností nabídl "garanci včasného příjezdu". Od poloviny loňského září kompenzuje cestující i při nezaviněném zpoždění, jako je nehoda na dálnici nebo sebevrah na kolejích. Například na lince z Prahy do Liberce vrací 25 procent jízdného při zpoždění od 31 do 90 minut.

Jančura už dříve řekl, že se chce soustředit hlavně na železnici. Vedle posilování vlaků mezi Prahou a Ostravou přidal RegioJet od prosince nové vlakové spoje mezi Prahou a Brnem, část jezdí nově do Vídně. RegioJet má také nakročeno k desetileté smlouvě na regionální vlaky v Ústeckém kraji - od prosince 2019 by mohl vystřídat České dráhy. V soutěži nabídl nejnižší cenu, kraj s ním nyní jedná o podrobnostech.

Na druhou stranu ale od března ukončil autobusovou linku z Prahy do Hradce Králové, Náchoda či Trutnova, stejně jako spoj mezi Brnem a Českými Budějovicemi. Od letošního září pak zruší spoje mezi Prahou a Špindlerovým Mlýnem, s nimiž přišel před rokem a půl. "K tomuto nelehkému rozhodnutí nás vedla dlouhodobá malá vytíženost linky a především velké sezonní výkyvy v obsazenosti. Vzhledem k těmto aspektům není udržitelný provoz linky v mimosezoně," uvádí RegioJet na svém webu. RegioJet také zavedl některé autobusy bez obsluhy - ta kvůli nedostatku zaměstnanců někdy nečekaně chybí i ve vozech, kde ji dopravce avizuje.

Jančura letos prodal pražskou taxislužbu TickTack, s níž se neúspěšně pokoušel vylepšit obraz tohoto podnikání. Na osekání ztrátových aktivit skupiny Student Agency tlačily banky právě kvůli tvrdší konkurenci FlixBusu.