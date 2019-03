Uzemněné nové boeingy: Britové i Němci je zakázali, turecký let se točil nad Českem

K zemím, které po nedělní havárii Boeingu 737 MAX 8 v Etiopii dočasně uzavřely svůj vzdušný prostor těmto strojům, přibyly Británie, Malajsie, Norsko a Omán, napsala agentura Reuters. Dnes už tento krok učinily Singapur a Austrálie, zatímco Čína a Indonésie se k tomu rozhodly v pondělí.

Ke stejnému opatření se podle zdrojů agentury Bloomberg chystá i Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA). Z provozu boeing nové generace vyřadily četné letecké společnosti.

Česká letecká společnost Smartwings zatím z provozu svá letadla Boeing 737 MAX 8 nevyřadí a podle mluvčí počká na vyjádření Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

Americký letecký úřad (FAA) přitom v pondělí vydal dobrozdání pro letoun, který se za poslední půlrok zřítil dvakrát. FAA zároveň vyzval firmu, aby do dubna vylepšila kontrolní systém stroje. Boeing přislíbil, že urychleně dokončí práce na zlepšení softwaru ovládání této verze svého nejprodávanějšího letounu.

Turecký Boeing 737 MAX8, který měl přístát v Londýně, se před Prahou úplně otočil a míří neznámo kam... pic.twitter.com/hqUnAB0sKP — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) March 12, 2019

K aerolinkám Číny, Indonésie či Etiopie se během posledních hodin přidaly mimo jiné letecké společnosti Gol z Brazílie, Aeroméxico, Aerolinias Argentinas, singapurská SilkAir a jihokorejská Eastar Jet. Všechny oznámily, že z bezpečnostních důvodů nebudou zmíněné stroje dočasně používat. Do odvolání nemohou boeingy nové generace přistávat ani vzlétat v Austrálii, kde to nařídil místní úřad pro civilní letectví CASA.

K podobně ráznému postoji někteří američtí zákonodárci vyzývají FAA. Úřad však stroje označil za "vhodné pro letecký provoz" a vyzval jejich výrobce k urychlenému dokončení změn kontrolního systému.

Společnost Boeing v pondělním prohlášení uvedla, že již několik měsíců vyvíjí "vylepšení softwaru letové kontroly", díky kterému by měl být "bezpečný letoun ještě bezpečnější". Změny by podle firmy měly být připraveny k uvedení do provozu v nejbližších týdnech.

Obavy okolo zmíněného typu boeingu se začaly šířit po nedělní havárii letounu společnosti Ethiopian Airlines, který spadl na cestě z etiopské metropole Adis Abeby do keňského hlavního města Nairobi. Zahynulo všech 157 lidí na palubě. Podle svědků se za letadlem před pádem táhla kouřová stopa a bylo slyšet zvláštní zvuky.

V říjnu se tentýž model - Boeing 737 MAX 8 - zřítil krátce po startu v Jakartě; zemřelo všech 189 lidí na palubě. Experti upozorňují, že než budou známy přesné příčiny havárií, nelze je dávat do souvislosti. Pátrací týmy v Etiopii objevily v pondělí obě černé skříňky, které budou prozkoumány.