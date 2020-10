Fast foody se v Česku zabydlely. Chodí do nich každý čtvrtý, vadí jim však plasty

Jen 13 procent Čechů nikdy nechodí do restaurací a bister s rychlým občerstvením, vyplývá z čerstvého průzkumu od Nielsen Admosphere. Čtvrtina lidí se tam naopak stravuje několikrát měsíčně. Nejčastěji se lidé rozhodují pro jídlo ve fast foodu spontánně, tedy když jdou zrovna okolo a mají hlad nebo na něco chuť. Jako největší minusy těchto zařízení Češi vnímají nezdravé jídlo či plastové odpady.

Agentura Nielsen Admosphere, která se ve svém průzkumu ptala přes 500 Čechů, upozornila na to, že fast foody mají v tuzemsku poměrně silnou pozici: v dnešní době se v nich stravuje 26 procent lidí vícekrát za měsíc (10 procent jednou týdně a častěji, 16 procent několikrát za měsíc).

O něco více než pětina respondentů pak chodí do zařízení s rychlým občerstvením jednou za měsíc a skoro dvě pětiny méně často. Častěji do fast foodů zavítají mladší lidé ve věkové kategorii 15-34 let a také obyvatelé větších měst.

Dotazovaní v průzkumu nejčastěji uvedli, že jde o spontánní zastavení, tedy že jdou zrovna okolo a mají hlad nebo chuť na jídlo (46 procent). "Srovnatelné procento (45 procent) tam chodí kvůli rychlému servisu. Obě tyto tendence jsou o něco patrnější u žen než u mužů. Pro více než čtvrtinu (27 procent) fast food představuje záruku známého jídla (například během cestování), což je zase silnější důvod spíše u mužů," uvádí dále zpráva.

Jako hlavní negativum těchto zařízení vnímají jejich zákazníci nezdravé jídlo (55 procent). Dále jim vadí vysoká produkce plastových odpadů (37 procent) a velké množství lidí (35 procent). Nezanedbatelným minusem je také kultura stravování, která mimo jiné vybízí ke konzumaci ve spěchu (25 procent), nebo nekvalitní jídlo, respektive jeho nižší výživová hodnota (23 procent).

Více než polovina lidí ve fast foodech obědvá, na snídani tam chodí pouze sedm procent dotázaných.

Na špičce nejoblíbenějších fast foodů v Česku jsou podle výsledků průzkumu Nielsen Admosphere řetězce KFC (zmínilo ho 55 procent dotázaných) a McDonald’s (50 procent). Na třetí pozici je s výrazným odstupem Döner Kebab (23 procent).

