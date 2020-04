Historie amerického fastfoodového řetězce McDonald's sahá sice už do roku 1944, jeho rozmach je ale spjatý až s polovinou padesátých let. Tehdy podnik převzal americký obchodník českého původu Ray Kroc - až on z něj vybudoval jeden z nejznámějších světových řetězců rychlého občerstvení. První pobočku podle vlastní vize otevřel před 65 lety, 15. dubna 1955, ve státě Illinois.

