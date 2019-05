Kvůli nezájmu ruší ČSA další linky. Tentokrát do Lisabonu a Porta

před 1 hodinou

Letecká společnost České aerolinie (ČSA) v červnu zruší další dvě své pravidelné linky, létat přestanou do Porta a Lisabonu. Obě linky do Portugalska dopravce ruší kvůli nízkému zájmu cestujících. V pátek to uvedla Vladimíra Dufková, mluvčí společnosti Smartwings, která je mateřskou firmou ČSA. Na informaci upozornil server zdopravy.cz. ČSA letos zrušily i jiné pravidelné linky, například na Slovensko nebo do Ruska.

Jako první přestane létat linka do Porta, která skončí 11. června, o den později přestanou ČSA létat do Lisabonu. "Jde o sezónní linky, které nesplňují naše obchodní očekávání," řekla Dufková. Neuvedla, zda je to jediná změna v letovém řádu dopravce pro nadcházející období. Infografika Mapa: Kam se dá letět levně. Na nebi bude letos rušno, nízkonákladové linky přibývají projít infografiku ČSA podle serveru zdopravy.cz při rušení linek využily zákonné lhůty 14 dnů. Cestující s letenkami po 12. červnu tak mají nárok pouze na vrácení peněz za koupené letenky, kompenzace nedostanou. Do Lisabonu bude dále z Prahy létat pouze TAP Air Portugal. Během léta tam bude létat až 11krát týdně. Do Portugalska, konkrétně na ostrovy Faro a Madeira, přes léto létá také společnost Smartwings. ČSA letos v lednu zrušily pravidelné linky z Prahy do Ostravy a Bratislavy a také slovenskou vnitrostátní linku mezi Bratislavou a Košicemi. Důvodem byl podle firmy nedostatek vhodných letadel pro tyto lety. V lednu také skončil pravidelný provoz mezi Prahou a Jekatěrinburgem, spoj byl pro firmu ztrátový. ČSA loni klesl počet přepravených lidí z předloňských 2,9 milionu na zhruba 2,7 milionu. Zisk ČSA podle posledních dostupných údajů za rok 2017 meziročně vzrostl o 9,7 procenta na 267 milionů korun. V březnu dopravce rozhodl o propuštění 40 až 60 zaměstnanců, zejména z řad palubních průvodčích. Jde vesměs o zaměstnance, kteří odmítli nabídku na přesun k mateřské společnosti Smartwings. České aerolinie patří do skupiny Smartwings Group. Společnost Smartwings, která je mateřskou firmou celé skupiny, dopravce definitivně ovládla loni, tehdy ještě pod názvem Travel Service. V současnosti Smartwings v ČSA drží 97,7 procenta akcí firmy.