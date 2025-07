Jsem nadšená. Dívka získala od prezidenta Pavla a jeho paní podporu, kterou nečekala

Marika Mlčková je sedmnáctiletá studentka, která se usilovně věnuje tomu, aby ve školách byly k dispozici zdarma menstruační potřeby. Když byla před několika dny s šedesátkou mladých aktivních lidí na setkání s prezidentem Petrem Pavlem a jeho manželkou Evou, pokusila se od ní získat podporu pro svou iniciativu. Pavlová se nadšeně přidala a k podpisu okamžitě přiměla i prezidenta.

Už už to vypadalo, že prezident Petr Pavel se svou manželkou přejdou k další skupince aktivních mladých lidí, kterých za nimi na zámek v Lánech přijelo celkem kolem šedesáti. Prezidentský pár se každého z desetičlenného seskupení zeptal, čemu se věnuje, občas položil jednotlivcům nějakou otázku, se studenty se vyfotil a pokračoval k dalším. Jenže v tomto případě tomu bylo jinak.

Najednou se ze skupinky rychle odtrhla jedna z dívek a několik minut něco naléhavě špitala Evě Pavlové. Prezident stál opodál, s úsměvem se rozhlížel kolem sebe, působil dokonce poněkud bezradně, ale trpělivě na svou ženu čekal. Dívka jménem Marika první dámě předala dokument, který do té doby svírala v rukou, a Pavlová pod něj připojila svůj podpis. V tu chvíli nikdo netušil, oč jde. Dívka poděkovala. Ovšem to nebyl ještě konec.

Zatímco prezident se už chystal pokračovat dál, manželka jej jemně chytla za ruku a dala mu najevo, aby zůstal. Stačilo pár vteřin a první dáma hlavu státu okamžitě přesvědčila k podpoře dívčiny iniciativy. Prezident se postavil po boku obou žen, Pavlová vzala do rukou papír se svým podpisem - a hradní fotografka udělala trojici společný snímek.

Stačil pohled a prezident podepsal

Samotná Marika rychle vznesla další prosbu. "Pane prezidente, prosím, mohl byste připojit svůj podpis?" zeptala se a už mu podávala papír. Těžko říct, jestli na chvíli zaváhal, nebo byl hned rozhodnutý, ale stačil významný pohled manželky, úsměvy všech přítomných a už držel v ruce psací pero. Připojil svůj podpis. Úsměvná situace ukázala, jak velký vliv nenápadná první dáma na prezidenta ve skutečnosti má.

"Jsem velmi nadšená, dokonce jsme si vyměnily i kontakty," líčila o chvíli později sedmnáctiletá Marika Mlčková. V rukou ukazovala papír s cennými podpisy a horlivě vysvětlovala, o co přesně šlo.

"Toto je otevřený dopis pro podporu dostupnosti menstruačních potřeb na školách. Napsali ho žáci středních škol z městských a krajských žákovských samospráv," popsala studentka. Žáci se v dopise obracejí na prezidenta, premiéra, ministra školství a ministra zdravotnictví s žádostí o úpravu hygienické vyhlášky, která by zajistila dostupnost menstruačních potřeb na školách. "Mezi hlavní přínosy této úpravy žákyním patří jistota přístupu k menstruačním potřebám při nečekané menstruaci a jejich dostupnost pro dívky trpící menstruační chudobou," stojí mimo jiné v dopise.

Eva Pavlová by si přála podobnou pomoc také pro samoživitelky, prozradila studentce. To je ovšem zjevně běh na dlouhou trať, podstatně reálněji se však v tuto chvíli jeví varianta pro střední školy, čemuž pomáhá i zmiňovaný dopis, za nímž stojí iniciativa Lunalone. "Hned jsem jim psala, že mám podpisy prezidenta a jeho manželky. Jsem za to velmi vděčná," neskrývala nadšení Marika.

Studentka k podpoře svého úsilí o bezplatné menstruační pomůcky na školách založila projekt AcceCycle, prosazuje výuku o menstruaci do školního vzdělávání a dvakrát už v Poslanecké sněmovně lobbovala za to, aby politici změnili právě zmíněnou hygienickou vyhlášku. Ve sněmovně také představila první výzkum menstruační chudoby v Česku, za tento projekt získala i světové ocenění Rise for the World (program podporující talentované mladé lidi ve věku 15 až 17 let, kteří se věnují službě druhým - pozn. redakce).

Mlčková je mimo jiné i skautkou, zpívá v Dismanově rozhlasovém dětském souboru, organizuje konference PORGMUN a zastupovala Česko na světovém setkání skautů Jamboree v Jižní Koreji.

Většina dívek zažije ve škole nečekanou menstruaci

Podle zjištění neziskové organizace Člověk v tísni ohrožuje menstruační chudoba až 38 tisíc dívek ve věku 12 až 18 let napříč celým Českem, které mají potíže si pořídit adekvátní menstruační pomůcky. Organizace Sola pomáhá ovšem uvádí, že až 89 tisíc dívek by muselo při nečekané menstruaci použít toaletní papír, protože na toaletách v jejich škole nejsou menstruační potřeby k dispozici. Téma se tak netýká pouze dívek ze sociálně slabých poměrů, ale především situací, kdy studentky zažijí menstruaci ve školním prostředí poprvé nebo je překvapí nečekaně, když u sebe vhodné pomůcky nemají.

Průměrný věk první menstruace přitom v posledních letech klesá. V Česku je nyní mezi 11. a 13. rokem, tedy na přelomu prvního a druhého stupně základní školy. Výjimkou ale není ani menarché kolem devátého roku věku, tedy zhruba ve čtvrté třídě. Ačkoli v Česku studie na toto téma nejsou k dispozici, zkušenosti z EU i světa ukazují, že až třetina dívek zažívá první menstruaci ve škole a drtivá většina zažije nečekanou menstruaci někdy během školní docházky.

Shodou náhod byla mezi mladými lidmi na zámku v Lánech také Anděla Moskvová z Karlových Varů, která se rovněž snaží prosazovat dostupnost hygienických pomůcek na školách pro studentky zdarma. Také ona se snaží bořit tabu kolem menstruace a zvyšovat povědomí o tomto tématu. Dokázala propojit sponzory se školami a pomůcky jsou tak už na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech na toaletách k dispozici.

V blízké budoucnosti by se však mohlo podařit změnit hygienickou vyhlášku tak, aby něco takového měly k dispozici dívky na školách po celé zemi. Vzniká totiž stále více iniciativ na podporu takového kroku.

Ministerstvo školství už sdělilo, že je pro úpravu vyhlášky tak, aby menstruační potřeby byly na základních a středních školách k dispozici zdarma - podobně jako třeba ručníky nebo mýdlo. Důležité bude ale ještě stanovisko vedení obcí a měst, protože ty by pomůcky jako zřizovatelé měly platit. Například Ostrava už dodává zdarma tyto potřeby na všechny základní a i některé střední školy ve svém městě.