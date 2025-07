Kolik budou za rok brát politici a kdo překročí 300 tisíc? Podívejte se na výpočet

Platy vrcholných politiků by mohly příští rok vzrůst o zhruba pět procent. Předsedové vlády a šéfové parlamentních komor by vůbec poprvé pobírali více než 300 000 korun hrubého měsíčně. Plat řadového poslance by vzrostl o 5500 na 115 000 korun. Prezident by dostával 383 200 korun, o 18 200 korun víc než letos. Vyplývá to z výpočtu ČTK z platného znění platového zákona.

Premiér a předsedové Sněmovny a Senátu by příští rok mohli podle výpočtu brát 308 700 korun. Nárůst by představoval 14 700 korun. Místopředsedové parlamentních komor a ministři by dostávali 219 300 korun místo letošních 208 900 korun. Odměna místopředsedy vlády by mohla vzrůst o 12 700 korun na 265 100 korun. Předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací by si příští rok polepšili podle výpočtu o 7700 korun na 161 800 korun. Plat místopředsedů senátních a sněmovních výborů a předsedů podvýborů by mohl příští rok vzrůst o 6600 korun na 138 400 korun. Související Toto Fiala nečekal. "Dokázal byste žít za 25 tisíc korun?" zeptal se ho školák 7:15 Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok. Příští rok by se však mělo při výpočtu použít ohraničení meziročního růstu platové základy nejvýše o pět procent, jak je stanovila letošní novela platového zákona. Při využití běžného mechanismu pro výpočet platové základny by totiž vzrostly platy vrcholných politiků skokově o zhruba 13,2 procenta. Výši platové základny vydává vždy koncem roku ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro letošek určila novela platovou základnu přímo zákonem, pro vrcholné politiky činí 101 364 korun. Při výpočtu z předběžného údaje statistiků o loňské průměrné mzdě, jež činila 45 899 korun, by základna pro příští rok představovala 114 702 korun. Ze zákona se proto využije nejvýše pětiprocentní ohraničení růstu a základna by tak měla činit 106 433 korun. Vrcholným politikům by spolu s platy vzrostly také měsíční náhrady. Například prezident republiky by na ní měl příští rok 250 200 korun a jeho manželka 106 500 korun. Paušální náhrada premiéra by činila 39 400 korun a ministra 32 000 korun. Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci by byla 17 100 korun, cestovní náhrada by podle vzdálenosti bydliště mohla představovat až 63 900 korun. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 61 800 korun. Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč: Funkcionář 2019 2020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 2022 2023 2024 2025 2026 - předběžný údaj Prezident 274.500 302.700 (321.000) 341.200 341.200 365.000 383.200 Předseda parlamentní komory a premiér 221.200 243.800 (258.600) 274.800 274.900 294.000 308.700 Místopředseda vlády 189.900 209.400 (222.000) 236.000 236.000 252.400 265.100 Místopředseda parlamentní komory a ministr 157.100 173.200 (183.700) 195.300 195.300 208.900 219.300 Předseda parlamentního výboru, komise a delegace 115.900 127.800 (135.600) 144.100 144.100 154.100 161.800 Poslanec a senátor 82.400 90.800 (96.300) 102.400 102.400 109.500 115.000 Zdroj: Zákon č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu v aktuálním znění, předběžný údaj Českého statistického úřadu o loňské průměrné mzdě v národním hospodářství; výpočet ČTK.