ČSA končí s lety z Prahy do Bratislavy a Ostravy. Vrtulové stroje vyřadí z flotily

České aerolinie (ČSA) v lednu příštího roku zruší letecké linky z Prahy do Ostravy a Bratislavy a také slovenskou vnitrostátní linku mezi Bratislavou a Košicemi. Upozornil na to dnes server zdopravy.cz. Informace potvrdil mluvčí ČSA Daniel Šabík. Důvodem zrušení je nedostatek vhodných letadel pro tyto lety po novém roce. Pokračovat tak bude pouze přímá linka Praha-Košice.

Podle webu Zdopravy.cz ČSA dosud na linkách využívaly tři pronajaté letouny ATR 42, které však v následujících týdnech vrátí jejich majitelům, prodloužení pronájmu neplánují. Větší stroje, které má dopravce ve své flotile, na linky nasazovat nebude.

"Nasazovat na obě linky proudová letadla s větší kapacitou z flotily koncernu nedává totiž z ekonomického hlediska smysl. Ani jedna z linek nemá pro toto využití obchodní potenciál ani předpoklad dalšího růstu poptávky," uvedl Šabík.

ČSA se podle něj budou zaměřovat na linky, které bude možné provozovat jednotnou flotilou letadel. Dopravce bude v příštích letech využívat letadla Boeing 737-800 patřící mateřské společnosti Smartwings.

Provoz linek skončí 11. ledna příštího roku. Linku mezi Prahou a Ostravou přitom dopravce na jaře posiloval o nové frekvence a sliboval si od toho navýšení počtu cestujících. Dopravce tak nyní nabízí až čtyři lety týdně. Linky z Prahy do Bratislavy v současnosti létají v obou směrech třikrát týdně. Spoje po příletu do Bratislavy pokračují do Košic a zpět.

"Rozhodnutí dopravce nepokračovat v této tradiční historické lince nás mrzí. Ve spolupráci s letištěm Košice budeme hledat další možnosti, jak zajistit vnitrostátní spojení mezi Bratislavou a Košicemi," uvedl v reakci předseda představenstva bratislavského letiště Jozef Pojedinec.

Výkonný ředitel košického letiště Michael Tmej v tiskové zprávě sdělil, že zajištění leteckého spojení mezi dvěma největšími slovenskými městy jiným dopravcem nebude v krátké době možné. Podle letiště linkami ČSA mezi Bratislavou a Košicemi létalo přibližně 12 000 cestujících ročně.

Spoje z Prahy do Bratislavy byly první pravidelnou linkou v historii ČSA, kterou uvedly do provozu po svém vzniku v roce 1923. Z ekonomických důvodů byla v srpnu 2011 zrušena, znovu obnovena byla v prosinci 2013. Do roku 2011 dopravce v rámci Česka létal také z Prahy do Brna, kvůli malé vytíženosti však linku zrušil.

Pokračují tak změny, které se uvnitř ČSA letos uskutečnily. V únoru se většinovým vlastníkem společnosti stala společnost Travel Service, dnes fungující pod názvem Smartwings. Ta rozhodla o změně ve vedení firmy, když novým šéfem ČSA se stal po Jozefu Sinčákovi Petr Kudela, a také výměny letadel. ČSA se zbaví pronajatých Airbusů A319, které nahradí letadly od Smartwings.