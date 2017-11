ČSA a ukrajinské aerolinky začnou společně prodávat lety do Kyjeva

před 49 minutami

České aerolinie a Ukraine International Airlines budou od 6. listopadu sdílet všechny pravidelné lety, které provozují mezi Prahou a Kyjevem. Uvedl to mluvčí ČSA Daniel Šabík. Aerolinky tak budou vzájemně prodávat letenky na vybrané lety. Zákazníci Českých aerolinií budou moci využívat pod kódem OK lety, které z Prahy do Kyjeva provozují Ukraine International Airlines. Jde o čtyři polední lety v pondělí, úterý, pátek a neděli s odletem v 11:30 a tři odpolední ve středu, čtvrtek a sobotu s odletem v 15:20. Klienti Ukraine International Airlines získají možnost nákupu letenek pod svým kódem PS na lety, které z Prahy do Kyjeva provozují ČSA.

