České dráhy přestaví restaurační vozy na bistrovozy. Podívejte se, na co se můžete těšit

Bistrovozy budou na rozdíl od jídelních vozů nabízet komfort pro cestující po celou dobu jízdy. Nebude chybět ani místo na zavazadla.

Praha - České dráhy přestaví své restaurační vozy na bistrovozy, které tak rozšíří nabídku i služby a zároveň zvýší kapacity pro 1. třídu. Společnost to oznámila v dnešní tiskové zprávě, náklady neuvedla. Přestavbu vozů na bistrovozy bude mít na starosti dceřiná společnost Českých drah DPOV.

Zatímco restaurační vozy jsou konstruovány výhradně pro přípravu a konzumaci jídel, bistrovozy vedle toho v části vozu zahrnují oddíl pro cestující v příslušné třídě.

Restaurační vozy tak nabízejí více místa pro jídelnu, bistrovozy naopak klasická sezení při cestování nebo úložní prostory pro zavazadla. Podle podniku se díky přestavbě na bistrovozy rozšíří nabídka míst na dálkových spojích.

Rekonstrukce prvních devíti vozů by podle plánů podniku měla začít letos na podzim. První z nich by měly být uvedeny do provozu během první poloviny příštího roku. Zhruba do dvou let by měla akce pokračovat u zbývajících restauračních vozů.

Dráhy chtějí při přestavbě navázat na aktuálně dokončovanou modernizaci vlaků Pendolino. Pojetí nových bistrovozů by mělo vycházet z designu interiéru zrekonstruovaných Pendolin.

České dráhy provozují 37 restauračních a 20 bistrovozů, včetně vlaků Pendolino a Railjet. Ty jsou zařazeny v provozu na šesti různých dálkových linkách.