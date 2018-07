Žluté vlaky RegioJet mohou jezdit na šesti trasách na Ústecku. Jančura vyhrál zakázku za 149 milionů

Ústecký kraj může být prvním, kde by soupravy RegioJet nahradily stávající dopravce. Vlaky by mezi Ústím nad Labem, Děčínem, Mostem a Žatcem pendlovaly častěji.

Ústí nad Labem - Soukromý dopravce RegioJet vyhrál poptávkové řízení na provoz regionálních vlaků na šesti tratích v Ústeckém kraji. Za 1,005 milionu kilometrů ročně nabídl 149 milionů korun.

Informoval o tom server zdopravy.cz. Dalšími zájemci na provoz elektrifikovaných tratí byli České dráhy, Arriva a Leo Express.

Vítězství v poptávkovém řízení ještě neznamená definitivní uzavření smlouvy. "S prvním v pořadí jsme začali jednat a budeme po něm chtít doložit, jestli splňuje všechny podmínky, co od něj očekáváme. Je to ten, který nabídl nejnižší cenu," sdělil České televizi krajský náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM). Smlouva má podle něj platit od roku 2019. Šlo by o první zakázku RegioJetu v Česku na provoz regionálních vlaků.

Jezdit by měl z Děčína po pravém břehu do Ústí nad Labem - Střekova, z Ústí nad Labem do Bíliny přes Úpořiny a z Mostu do Žatce.

K tomu v případě uzavření smlouvy získá také část provozu na tratích Most - Žatec, Most - Bílina a Teplice - Litvínov.

Nové elektrické vlaky nahradí většinou současné dieselové soupravy Regionova. Vlaky budou jezdit častěji než dosud. "Ekonomická životnost drážního vozidla je 30 let, což by v případě pořízení motorových jednotek znamenalo na dalších 30 let zvýšenou zátěž životního prostředí v Ústeckém kraji," uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Vlaky RegioJetu přepravily za první letošní čtvrtletí meziročně o 280 tisíc více cestujících, celkem 1,25 milionu. Dopravní společnost RegioJet Radima Jančury začala jezdit s novými spoji mezi Prahou a Bratislavou a Prahou a Vídní a s malými výjimkami jezdí přes den v hodinovém intervalu mezi Prahou a Brnem.

Video: Radim Jančura prodává Student Agency