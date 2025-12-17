Agrofert získal zakázky od státu i po jmenování Babiše premiérem

Firmy z holdingu Agrofert získaly v uplynulých dnech zakázky od podniků, které spadají pod ministerstvo zemědělství, zjistil investigativní projekt PastVina organizace Hlídač státu. Podle projektu je ale postup v rozporu se zákonem o střetu zájmů, neboť premiér Andrej Babiš (ANO) byl v té době vlastníkem Agrofertu a on nebo jím ovládané společnosti se nemohly zúčastnit veřejných zakázek.
Autoři projektu uvedli, že Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský si od Agrofertu objednal naftu a hnojiva za zhruba 250 tisíc korun. Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý řekl, že úřad situaci prověří.
„Podle údajů z evidence skutečných majitelů z úterý 16. prosince byl ještě toho dne Andrej Babiš jediným majitelem koncernu Agrofert,“ uvedli autoři. Ministerstvo spravedlnosti ve středu uzavřelo pro veřejnost evidenci skutečných majitelů firem, přistoupilo k tomu v reakci na rozhodnutí soudů. Informace bude nadále možné získat jen na základě prokázání oprávněného zájmu u soudu.
Babiš oznámil, že se kvůli možnému střetu zájmů Agrofertu vzdá. S firmou už podle svých slov nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Babiš by měl svůj střet zájmů vyřešit do 30 dnů od svého jmenování premiérem, tedy do 8. ledna 2026.
Podle serveru iROZHLAS.cz se ale třicetidenní lhůta nevztahuje na ty části zákona o střetu zájmů, které zakazují firmám členů vlády čerpat veřejné peníze nebo se ucházet o veřejné zakázky. Tento zákaz tak v případě Babiše začal platit už v momentě, kdy se stal premiérem, tedy 9. prosince, napsal server. Státní zemědělský intervenční fond a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond přestaly ode dne jmenování Babiše premiérem vyřizovat žádosti Agrofertu o dotace.
Projekt PastVina upozornil na to, že Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v pondělí vystavil objednávku firmě Navos z holdingu Agrofert na dodávku nafty za 119 080 korun s DPH. Minulý týden ústav objednal u společnosti Primagra hnojiva v hodnotě 123 tisíc korun s DPH. Další podnik z holdingu Agrofert, Agri CS, má pak firmě Lesy ČR podle smlouvy z 9. prosince poskytnout servis traktoru za téměř 54 tisíc korun bez DPH.
"Rozhodování o zmíněných objednávkách je v kompetenci příslušné organizace. Ministerstvo nicméně nechá situaci prověřit," uvedl Bílý.
Akcie Agrofertu má podle dřívějšího vyjádření Babiše spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Opoziční politici i někteří odborníci však zpochybňují, zda takové řešení skutečně přeruší Babišovy ekonomické vazby na Agrofert.
Střet zájmů Babiše v době jeho prvního premiérského působení znemožňoval firmám z koncernu Agrofert nejenom přijímat dotace, ale také ucházet se o zakázky malého rozsahu z veřejných zdrojů, plyne z nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu. Babiš byl tehdy předsedou vlády v letech 2017 až 2021.
ŽIVĚRusko chystá další rok válčení, řekl Zelenskyj a vyzval EU k podpoře Ukrajiny
Rusko se připravuje na další rok válčení v roce 2026, řekl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Své spojence v Evropské unii vyzval, aby na čtvrtečním summitu zajistili Kyjevu podporu, a Moskvě tak ukázali, že je její snažení marné. Prezident Vladimir Putin dnes prohlásil, že Rusko na Ukrajině bezpochyby dosáhne svých cílů, i kdyby selhaly mírové rozhovory.
O novém trenérovi fotbalové reprezentace je zřejmě rozhodnuto. Brzy se má představit
Fotbalová asociace ČR zřejmě v pátek představí nového trenéra české reprezentace. Vedení FAČR svolalo mimořádnou tiskovou konferenci, byť neupřesnilo, za jakým účelem. Podle spekulací médií by měl národní mužstvo převzít zkušený Miroslav Koubek.
Lékošmejdi na internetu nabízejí padělky přípravků na hubnutí, využívají AI
Podvodníci na internetu nabízejí padělky moderních injekčních léků na hubnutí. S pomocí AI kopírují identity důvěryhodných organizací nebo tvoří falešné lékaře.
A teď se v tom vyznejte! Průvodce železniční džunglí s tipy jak ušetřit
Železničáři v neděli oslavili svůj silvestr, začaly platit nové jízdní řády. A s nimi i nové ceníky, nové tarifní mapy a jedna revoluční změna v Ústeckém kraji. Kdo chce vyjet vlakem za hranice svého regionu a neprodělat na tom kalhoty, musí být jaksepatří připraven.