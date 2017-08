Češi došli, v zemědělství a potravinářství pomohou Ukrajinci. Vláda zjednoduší pravidla

před 7 minutami

Během sezony chybí podle Agrární komory až 15 000 lidí. Na pracovní pozice, které se nepodaří obsadit tuzemskými zájemci, by proto firmy měly snáze získat Ukrajince.

Praha - Vláda dnes schválila projekt, díky němuž by se mělo zjednodušit zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny v české zemědělské a potravinářské výrobě. Mělo by jít o 1500 lidí. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství.

Projekt by měl začít na začátku příštího roku. Cizinci by podle návrhu mohli práci vykonávat od půl do jednoho roku. Už dříve zástupci Agrární komory uvedli, že v během sezony chybí v českém agrárním resortu až 15 000 lidí.

"Cílem opatření je rychlé a efektivní přednostní přijetí žádosti o zaměstnaneckou kartu bez nutnosti registrace v rezervačním systému k podání žádosti," uvedl úřad.

Projekt by neměl podle ministerstva narušovat český trh práce. Šlo by o pracovní pozice, které by měly být standardně zveřejněné v centrální evidenci volných pracovních míst, na která můžou být najímáni držitelé zaměstnanecké karty.

Při výběru pracovníků budou jako garanti působit oborové organizace jako jsou Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR nebo Zemědělský svaz ČR.

Projekt počítá s navýšením služebních míst na ministerstvu vnitra o čtyři posty, jedno místo na ministerstvu zahraničních věcí a o sedm na Státním úřadu inspekce práce.

Vláda letos v únoru rozhodla, že původně stanovená kvóta zaměstnanců z Ukrajiny bude moci překročit 5000 lidí. Ministerstvo zahraničí od února zvýšilo měsíční kvótu pro přijímání žádostí o pracovní povolení pro Ukrajince z 320 na 400. Po schválení personálního posílení generálního konzulátu ve Lvově, o kterém vláda rozhodla v únoru, se může kvóta zvýšit na 800.

Firmy si přesto stěžují na to, že zaměstnávání Ukrajinců je zdlouhavé kvůli špatně fungujícímu systému a také nedostatečnému personálnímu obsazení konzulátů. To kritizoval i prezident prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. Podle něj se na českých zastupitelských úřadech "dějí lumpárny", zájemci o práci musí platit podle jeho informací až 1300 eur různým zprostředkovatelům.