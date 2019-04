Kapesní sporťáky: Malá ostrá auta jsou dostupná a zábavná. Je jich ale čím dál méně

Malé hot hatche jsou dodnes myšlenkovým návratem k ideji sportovních aut pro obyčejného člověka, který si nemůže dovolit exotický supersport. Recept je u nich jednoduchý: vezměte auto velikosti Fabie (nebo menší), narvěte do něj silný motor z o třídu většího modelu, přitvrďte podvozek a výsledek servírujte za cenu okolo půl milionu. Takový lehký vůz (pokud tedy nemáte děti) splní všechny každodenní povinnosti, a o víkendu z něj můžete svlékat pneumatiky na okreskách. Nemusíte se starat o nákladnou techniku a zábavu si užijete i v rychlostech, které společnost toleruje.

Má to ale háček: podobných aut ubývá a nové přísnější emisní normy jim nedávají moc šancí na přežití do budoucna. S ohledem na svoji hmotnost mají příliš vysokou spotřebu a technika snižující emise CO2 (plug-in hybrid) u nich zásadním způsobem zvyšuje cenu a také hmotnost. Podobná auta často ani nepředstavují stěžejní část prodejů daného modelu. Z nabídky nedávno zmizel Renault Clio R.S. i Peugeot 208 GTI. Vybrali jsme poslední malé mohykány, kteří na trhu ještě zbyli. Podívejte se na ně do přehledu.