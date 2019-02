před 3 hodinami

Stalo se to jedné naší čtenářce. Když ráno jela do práce, auto jí na dálnici zcela nečekaně za jízdy „chcíplo“. Zastavila proto na krajnici, zavolala odtahovou službu a v servisu diagnostikovali prodřené palivové vedení. To nasálo místo nafty vzduch a motor zhasl. Oprava vyšla na pár tisíc a auto následně fungovalo pár měsíců v pořádku. Jenže: pak se problém opakoval. Motor na dálnici opět zhasl. Co můžete dělat v případě, že servis zfušuje opravu auta? Obrátili jsme se na právníky.