Trh ojetin už chladí inflace. Mohla by ho rozhoupat množící se elektroauta ze západu

Nedostatek nových vozů zvýšil zájem o ojetiny a vyvolal nebývalý růst cen. Ten nyní naráží na inflaci a obavy z budoucnosti. Lidé méně utrácejí, přetlak v bazarech polevuje a růst cen zpomalil. Na obzoru je ale další změna. Západní země šlapou do elektromobility a už příští rok očekávají rychlý nárůst prodejů. Trh vygeneruje méně ojetin na benzin, na jejichž dovozu jsme v Česku závislí.

Inflace, energetická krize i vyhlídky na důsledky války včetně možného zdražení potravin vedou lidi k opatrnějšímu zacházení s penězi. Pořízení novějšího auta patří k největším položkám rodinných rozpočtů, a tak už je i v bazarech vidět změna nálady.

Podle dat digitálního tržiště Carvago zdražila tříletá auta v prvním čtvrtletí meziročně o 31,3 procenta, zatímco ve druhém už jen o 14,1 procenta. Podobné zpomalení je vidět i u vozů pětiletých. V některých segmentech německého trhu je podle Carvaga vidět i zlevnění.

Z druhé strany vidí tentýž trend majitelé autoservisů na vesnicích a v menších městech. Lidé se připravují na to, že jim stará auta musí sloužit déle, a mnohem více než v minulosti investují do oprav.

Další vývoj je těžko předvídatelný, přesto se na obzoru rýsuje jeden konkrétní faktor, který trh s ojetými auty významně ovlivní. Je jím rozmach elektromobility v zemích, z nichž jsme dosud ojetin dováželi nejvíce. Podmínkou čehož bylo, že se motoristé v Německu či Rakousku zbavovali starších vozů za ceny dostupné pro českou rodinu.

Pro představu si připomeňme tři jednoduchá čísla. V loňském roce se v Česku prodalo necelých 207 tisíc nových aut, zatímco ojetých se dovezlo 185 tisíc. Tři čtvrtiny z nich pocházely z Německa.

Tamní vláda štědře podporuje elektromobilitu a trh reaguje vstřícně. Prodeje elektrovozů vystoupaly z 1,7 procenta v roce 2019 na 13 procent v roce 2021, podobná čísla vidíme i v Rakousku. Po překonání prvotních obtíží se trend zrychluje a křivka se ohýbá směrem vzhůru.

Na nová auta se nyní běžně čeká celý rok, a tak obchodníci mohou už dnes říci, co budou dodávat příští jaro a léto. A leasingové společnosti, které "vidí do karet" sesterským organizacím v zahraničí, mluví například v Rakousku o třetinovém podílu objednávek. Úměrně tomu klesne podíl vozů se spalovacím motorem, což se za další tři roky promítne do skladby exportovaných ojetin.

Otázka je, zda u nás stejně rychle poroste poptávka po ojetých elektromobilech. Záviset bude na zůstatkových cenách, do nichž může významně promluvit několik faktorů.

Na prvním místě vysoké ceny nových vozů. Zlevňování vázané na velkosériovou výrobu baterií v posledních letech zpomalovalo a válečná situace ho zastavila. Podle odhadů Mezinárodní agentury pro energii lze nyní očekávat pohyb směrem nahoru, i když bude stejně tak platit pro fosilní paliva.

Druhou neznámou bude trvání velkorysých státních dotací v západních zemích. Například bývalá německá kancléřka Merkelová počítala s ukončením podpory v roce 2025, pozdější návrh na její rozšíření narazil v nové vládě na odpor.

Proto není jasné ani to, zda budou majitelé elektromobilů vozidla střídat se stejnou tří- až pětiletou frekvencí jako dosud. Kdo by si měl koupit další elektromobil dráž a bez podpory, raději si starší nechá déle.

Přesně ohraničený faktor je tu jen jeden: během čtyř let se nabídka dovezených ojetých vozů se spalovacími motory zúží o třetinu, vyvažovat ho budou jen prodaná nová auta v Česku.

Sejdou-li se všechny další faktory nevýhodně, může to mít podobné následky jako v pandemickém roce 2020, kdy se prodeje nových vozů v celé Evropě propadly o 24 procent.