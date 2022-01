Dvě ze tří nových aut v Norsku jezdí na elektřinu. Tesla má více než desetinu trhu

Čisté elektromobily tvořily v Norsku loni tvořily 64,5 procenta prodaných aut, i díky daňovým úlevám se jejich prodej zvýšil o 48 procent. Plug-in hybridy měly podíl 21,9 procenta. Na prvním místě je tam americká společnost Tesla, uvedla agentura Reuters. Norsko chce jako první země světa ukončit prodej aut se spalovacím motorem, přestat je nabízet zákazníkům hodlá od roku 2025.

Elektromobily jsou v této skandinávské zemi osvobozeny od daně, kterou musejí platit zájemci o klasická auta na benzin či naftu. Norsko je významným producentem ropy.

Tesla v loňském roce ovládla v Norsku 11,5 procenta automobilového trhu. Jedničkou mezi značkami se stala měřeno za celý rok poprvé. Za Teslou skončil s tržním podílem 9,4 procenta německý Volkswagen. Zajímavý je i podíl elektromobilů na prodejích jednotlivých značek. Například u Audi dosahuje 93 procent, u Hyundai 89.

Americká automobilka v neděli oznámila rekordní čtvrtletní odbyt, který výrazně překonal odhady analytiků z Wall Street. Firma zvýšila výrobu v Číně, a podařilo se jí tak částečně se vyrovnat s globálním nedostatkem čipů.

Tesla Model 3 se loni stala nejoblíbenějším modelem roku před hybridem RAV4 od japonské Toyoty, jediným vozem v nejlepší desítce i se spalovacím motorem, a elektromobilem ID.4 od Volkswagenu na třetím místě. Čtvrtá byla další Tesla, SUV Model Y.

Podíl prodaných elektromobilů dosáhl v Norsku podle Norské asociace elektrických vozů (Elbil) dosáhl rekordních čísel v září, kdy dosáhl na 77,5 procenta.

Norsko se předloni stalo první zemí na světě, kde se prodalo více elektromobilů než aut na benzinový, naftový či hybridní pohon. Podíl prodaných elektromobilů tehdy činil 54,3 procenta. Deset let předtím to ještě bylo jedno procento. Podle Christiny Buové, šéfky Norské asociace elektrických vozů, by v letošním roce podíl prodaných elektromobilů mohl v Norsku překonat 80 procent.