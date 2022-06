Táhnou ojetiny a motocykly. Češi si dovezli ze zahraničí také ojeté Rollsy a Trabanty

Svaz dovozců automobilů (SDA) zveřejnil statistiky prodejů za prvních pět měsíců letošního roku. Výrobci nových aut se i nadále potýkají s nedostatkem komponent a váznou dodávky, výrazně se ale zvedly prodeje motocyklů. Navzdory květnovému poklesu se stále daří dovozu ojetých aut ze zahraničí.

Dovoz ojetých osobních aut za pět měsíců letošního roku vzrostl meziročně o téměř 15 procent na 74 002 vozů. V samotném květnu ale import klesl o čtyři procenta na 16 273 aut. Průměrné stáří vozů činilo 10,6 roku, tedy stejné jako loni. Vyplývá to z aktuálních údajů o registracích zveřejněných Svazem dovozců automobilů (SDA).

Nejoblíbenější mezi dovozci je nadále Škoda s 15 686 vozy, druhý je Volkswagen se 14 885 dovezenými auty a třetí Ford s 5430 vozy. Na dalších místech je prémiová německá trojice BMW, Mercedes-Benz a Audi. Češi si do konce května rovněž dovezli 48 ojetých Ferrari a 49 Maserati, čtrnáct vozů Rolls-Royce z druhé ruky a 12 Trabantů.

"V květnu tempo dovozů ojetin míně polevilo, stále se však drží velmi blízko loňské rekordní úrovně. Pro další vývoj bude důležitý objem ojetin dovezený v červnu, který je tradičně z celého roku nejsilnější. Loni se v červnu dovezlo nejvíce ojetin od roku 2008. Nadále ovšem platí, že dovozy nestíhají pokrýt nedostatek ojetých vozů na českém trhu a zároveň negativně ovlivňují stáří a tím i kvalitu celé české nabídky," uvedla generální ředitelka Aures Holdings Karolína Topolová.

Prodej nových osobních automobilů v Česku naopak kvůli nedostatku dílů dál klesá. V prvních pěti měsících bylo v tuzemsku zaregistrováno 80 178 nových osobních aut, což je meziročně o 11,2 procenta méně. Proti předcovidovému roku 2019 byl pokles dokonce čtvrtinový.

Z pohledu obchodních tříd jsou na prvním místě SUV s 34 761 registrovanými vozy (43,35 %) a z hlediska paliva vede benzín s 66,27 %, podíl nafty tvoří 25,35 %.U alternativních pohonů se letos zvýšil počet nově registrovaných čistě elektrických osobních automobilů o 33,4 %. Plug-in hybridy poklesly o 24,6 %, hybridní vozy bez vnějšího nabíjení nadále rostou, meziročně o 45,1 %.

Nadále ale pokračuje výrazný růst prodejů motocyklů. V obrobí od ledna do května se prodalo 11 671 strojů, loni to bylo 9413, meziročně je to tedy téměř čtvrtinový nárůst (konkrétně o 23,99 %) V květnu prodeje vzrostly meziročně o 12,02 %. Mezi značkami vede Honda, následují CF Moto, Yamaha, Piaggio a BMW.