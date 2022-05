Zákaz aut se spalovacím motorem v roce 2035 je reálnější. Kdo jak hlasoval a proč?

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí minulý týden podpořil návrh komise, který požaduje snížení emisí CO2 u nových vozů na nulovou úroveň v roce 2035. Pak by v unii skončil prodej aut se spalovacími motory. Redakce Aktuálně.cz oslovila všechny české zástupce ve výboru, aby okomentovali své hlasování, a také náhradníky, aby sdělili, jaký by hlasovali oni, kdyby mohli.

Evropští poslanci ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin podpořili návrh Evropské komise (ENVI), který by de facto vedl k ukončení prodeje aut se spalovacím motorem na území EU v roce 2035. Podle návrhu by se měly výfukové emise CO2 snížit na nulu. Návrh tedy nepočítá ani s alternativou například syntetických paliv. Nulové jízdní emise CO2 mají pouze čisté elektromobily.

Pro minulý týden hlasovalo 46 poslanců, proti 40, dva se zdrželi. Zároveň ale europoslanci hlasovali proti zpřísnění emisních limitů u nových vozů ještě v tomto desetiletí. Návrh Evropské komise požadoval dokonce 55procentní snížení emisí CO2 do roku 2030 oproti úrovni emisí z roku 2021, které tedy nakonec neprošlo.

Ve zmíněném Výboru má Česko včetně náhradníků šest zástupců, hlasování se účastnili tři z nich. Kateřina Konečná (KSČM) návrh podpořila, Stanislav Polčák (STAN) a Alexandr Vondra (ODS) byli proti. Redakce Aktuálně.cz je oslovila, aby se vyjádřili k návrhu a také vysvětlili své důvody, které je vedly k hlasování, a kontaktovala i tři nehlasující náhradníky s otázkou, jak by hlasovali oni, kdyby měli příležitost, a proč.

Stanislav Polčák (STAN)

Ve výboru byl loňský návrh Evropské komise podle Polčáka předmětem velké debaty a odpovídal tomu i výsledek hlasování. "Snažili jsme se s kolegy prosadit pozměňovací návrhy, které mírnily možný dopad původního znění, tedy včetně onoho požadavku na snížení produkce emisí CO2 o 55 % do roku 2030, ale nenašli jsme potřebnou podporu. Podařilo se alespoň neutralizovat, dle mého názoru až nebezpečně odvážné, návrhy dalších poslanců, kteří dokonce usilovali o snížení emisí o 75 % u osobních automobilů."*

*(Se zmíněným návrhem přišel nizozemský europoslanec Jan Huitema z Lidové strany pro svobodu a demokracii, pozn. red.)

"Dostat se na "nulu" nebude snadný úkol. Vyžaduje to investice do lidí, tedy zvyšování kvalifikace, rekvalifikace, masivní investice do úprav výrobních závodů a zřizování nových zařízení, investice do vhodné nabíjecí infrastruktury a do obnovitelných zdrojů energie pro napájení baterií. Vyžaduje však rovněž dle mého názoru příznivější geopolitickou situaci, která se nebude tolik odrážet v ekonomice," dodává Polčák.

Kateřina Konečná (KSČM)

"Byla jsem jednou z prvních, která se proti návrhu komise postavila. Bohužel složení výboru je takové, že kdybych nehlasovala pro rok 2035, s největší pravděpodobností projdou daleko tvrdší návrhy s daleko rychlejším nástupem elektroaut," tvrdí.

Podle Konečné se podařilo řadu tvrdých návrhů nepřijmout. "Součástí strategie je dostat věc na projednání pléna Evropského parlamentu, kde je šance situaci zvrátit. Je tu tedy prostor pro projednávání v následujících týdnech. Pracuji na tom, aby bylo datum oddáleno co nejvíc a nástup byl výrazně pomalejší. Věřím, že v rámci celého europarlamentu zavládne kolektivní rozum a podaří se nesmysly Evropské komise a některých europoslanců tímto zastavit," dodává.

Alexandr Vondra (ODS)

K revizi nařízení emisních cílů je Vondra od počátku skeptický. "Tím, že budeme tlačit na pilu, vsadíme vše na jednu kartu a půjdeme výhradně cestou elektromobility - a nedáme prostor například syntetickým palivům -, dosáhneme jediného. Omezíme možnost volby a zdražíme všem individuální dopravu.

Lidi si budou déle držet svá stará auta, čímž přírodě fakt nepomohou, zaniknou obory, kterými oproti zbytku světa vynikáme, a v neposlední řadě také vydláždíme cestu Číňanům, aby k nám lifrovali, co vyrobí u nich. Inovace zajistí pouze soutěž různých přístupů, ne svěrací kazajka regulace," vysvětluje svůj postoj Vondra.

Nehlasující europoslanci

Radka Maxová (nezávislá za ČSSD)

Jako náhradnice ve výboru neměla tentokrát možnost hlasovat. "Souhlasím, že i automobilový průmysl musí přispívat k závazku snižování emisí CO2. Na druhou stranu je ale nutné brát v potaz ekonomické dopady zákazu prodeje aut se spalovacími motory na státy, kde automobilový průmysl tvoří vysoké procento DPH, jako tomu je v případě České republiky.

Proto, kdybych měla možnost hlasovat, zdržela bych se. Uvítala bych spíše odložení stanovení tohoto cíle až na rok 2028, kdy bude probíhat další revize daného předpisu," dodává Maxová.

Ondřej Knotek (ANO 2011)

"Pokud bych hlasovat mohl, návrh bych zcela jistě nepodpořil. Cíl nulových emisí do roku 2035 pro osobní vozy a dodávky je podle mě zbytečné riziko pro hospodářství i soběstačnost EU. Nemůžeme se zatím omezit jen na elektromobily a vodík," myslí si Knotek.

Pokud návrh skutečně projde, budeme dle jeho názoru nezdravě závislí na Číně. "Disponuje kovy, ze kterých se baterie vyrábějí. Museli bychom proto postavit 20 až 30 závodů na recyklaci baterií. To se ale do roku 2035 určitě nepodaří. Do roku 2035 také nebude v EU dostatek čisté elektřiny pro elektromobily. Tento návrh proto považuji za velmi unáhlený a postrádající zdravý rozum," uvádí Knotek.

Ivan David (SPD)

Na dotaz redakce nereagoval.

Jaký bude další postup

Komise nyní musí do konce roku 2023 vytvořit zprávu, v níž bude podrobně popsána potřeba cíleného financování k zajištění spravedlivého přechodu v automobilovém průmyslu, aby se zmírnily negativní dopady na zaměstnanost a další ekonomické dopady.

O návrhu podpořeném komisí pak bude v následujících měsících hlasovat celý Evropský parlament, poté musí zákonodárci a členské země EU vyjednat definitivní pravidla, podpora europoslanců v Evropské komisí je ale signálem, který může jasně stanovit rok, kdy dojde definitivnímu ukončení prodeje konvenčních vozidel.

Značky, které oznámily konec prodeje konvenčních aut

Některé automobilky již definitivně oznámily, že v diskutovaném roce 2035 už budou v EU prodávat čisté elektromobily tak jako tak, bez ohledu na oficiální opatření. Patří mezi ně například Volkswagen, Hyundai i Kia.

Koncernový gigant Stellantis, do kterého spadají značky Peugeot, Opel, Citroën, DS, Fiat i Alfa Romeo, už také veřejně prohlásil, že s prodejem spalovacích aut na území EU končí, a to dokonce dříve, už v roce 2030. Tento rok se stanou čistě elektrické například i značky Bentley a Volvo. Alfa Romeo se stane čistě elektrickou značkou už v roce 2027, Jaguar už v roce 2025.

"Velká Británie už oznámila, že ukončí prodej spalovacích aut na svém území v roce 2030, a tak je už mnoho automobilových značek na tuto transformaci připraveno tak jako tak," dodává pro kontext Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

"Vzhledem však k aktuální situaci, ve které se evropský automobilový průmysl nachází, předpokládám, že se o roce 2035 mezi členskými státy ještě povede diskuze, která by mohla vyústit v prodloužení termínu navrženého Komisí," myslí si Špicar.