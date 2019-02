Německý výrobce luxusních aut BMW zaplatí kvůli dieselovému skandálu pokutu 8,5 milionu eur (zhruba 218 milionů Kč). Dnes to oznámilo mnichovské státní zastupitelství. Konkurenčnímu Volkswagenu byla loni za podobná pochybení vyměřená řádově vyšší - miliardová pokuta. Firma BMW nicméně s úřady spolupracovala, nepodařilo se jí prokázat úmyslný podvod a zjištěná pochybení již napravila, uvedl úřad.

Šetřením se zjistilo, že společnost namontovala do téměř 8000 vozů nesprávný software pro řízení motoru. To následně v reálném provozu způsobilo vyšší výfukové emise, než uváděly testy. Podle zjištění společnost pochybila pouze tím, že chybě nezabránila. Automobilka pokutu přijala. Dotčené vozy byly svolány do servisu k úpravám již v loňském roce.

Firma BMW v loňském roce prodala rekordních 2,49 milionu vozů značky BMW, Mini a Rolls-Royce. Prodej se jí meziročně zvýšil o 1,1 procenta,