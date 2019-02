Odškodnění poškozených zákazníků za Dieselgate: VW míří k nejvyššímu německému soudu

Německý soud v dolnosaském městě Braunschweig dnes rozhodl ve prospěch společnosti Volkswagen (VW) v případu, kdy zákazník požadoval odškodnění za koupi vozidla na naftový pohon se softwarem, který sloužil k manipulaci s emisemi. Rozhodnutí znamená, že případ nyní možná bude prvním mezi žalobami o náhrady škody v takzvané dieselgate, který se v Německu dostane k nejvyššímu soudu. Může se stát významným precedentem pro postižené zákazníky, napsala agentura Reuters.

Zákazníci největšího německého výrobce automobilů podali po celém Německu tisíce žalob a požadují odškodnění za koupi automobilů, u nichž Volkswagen manipuloval s měřením emisí. Podle VW bylo dosud vyneseno 22 verdiktů a automobilka nebo její přidružené obchodní firmy všechny vyhrály.

Navrhovatel v dnešním případu, kterého podporuje spotřebitelská skupina myRight, se chce odvolat k německému Spolkovému soudu (BGH). Oznámila to myRight, která podle serveru dw.com zastupuje asi 35 000 majitelů aut VW. Rozhodnutí BGH, jež by právně posoudilo odpovědnost Volkswagenu a případnou povinnost platit náhradu majitelům automobilů, by znamenalo závaznost pro všechny ostatní německé jurisdikce.

Společnost MyRight, která je podporována americkou advokátní kanceláří Hausfeld, uvádí na svých internetových stránkách, že v hromadné žalobě požaduje náhradu odškodnění celkem asi 800 milionů eur (20,57 miliardy Kč). Skupina tvrdí, že chce tento případ v Braunschweigu využít k vyjasnění všech právních aspektů týkajících se odškodnění spojeného s emisním skandálem.