Za alkohol za volantem propadnutí auta. Poláci zpřísňují postihy opilých řidičů

Stále více evropských zemí se rozhodlo přestupky na silnicích řešit konfiskací auta. Po Lotyšsku nebo Rakousku k tomu od března příštího roku přistoupí i Polsko. To se zabavováním aut rozhodlo bojovat proti řidičům, kteří za volant sednou v podnapilém stavu. Původně měla novela trestního řádu platit už od října, nakonec ale přísnější postihy vejdou v platnost až za půl roku.

Za 1,5 promile alkoholu v krvi automatické zabavení automobilu. To bude platit od 14. března příštího roku na polských silnicích. Ministerstvo spravedlnosti tím chce snížit počet řidičů, kteří usedají za volant opilí. Za první polovinu letošního roku jich bylo podle policejních statistik zadrženo na 47 tisíc, přesnější čísla, kolik by jich nakonec ale o auto přišlo, chybějí. Polská média odhadují, ovšem podle loňských statistik, že by jich byly nejspíše tisíce.

Navíc, pokud opilý řidič způsobí nehodu, stačí k zabavení auta už "jen" jedno promile alkoholu v krvi a v případě recidivistů dokonce "jen" půl promile. Soud také může rozhodnout o zabavení auta i ve chvíli, kdy má řidič v krvi 0,5 až 1 promile alkoholu.

Podobně jako třeba v Lotyšsku, kde auta za alkohol za volantem zabavují od listopadu 2022, i v Polsku mají recept na ty, kteří neřídí vlastní auto. V takovém případě vůz státu nepropadne, nicméně po řidiči bude vymáhána částka v hodnotě vozu, kterým zrovna jede.

Původně měla novela trestního zákona i se zabavením vozu vstoupit v platnost už od 1. října, nicméně řada připomínek ji nakonec odložila až na polovinu března příštího roku. Jak přitom ukazuje průzkum zveřejněný na webu Autokult, Poláci se zabavováním aut souhlasí. Až 45 procent z dotázaného vzorku bezvýhradně souhlasí s dodatkem, že opilí řidiči jsou "morem polských cest".

Dalších 22 procent dotázaných se zabavením při naměření více než 1,5 promile také souhlasí, avšak s dovětkem, že pro rodiny takových řidičů bude propadnutí auta nespravedlivé. Naopak 25 procent dotázaných je proti novince v polském zákoně.

Jakkoliv zabavovat auta za alkohol bude možné až v březnu, platnost novely trestního zákona vstoupila už od 1. října. Kromě přísnějších trestů za závažné trestné činy včetně pedofile nebo znásilnění pak obsahuje i zpřísnění testů za alkohol za volantem.

Při řízení s více než 0,5 promile alkoholu nově hrozí až tři roky ve vězení. Pokud však opilý řidič způsobí nehodu, při níž dojde k úmrtí, hrozí mu nově odnětí svobody na dobu pěti až dvaceti let, u nehody s těžkým zraněním je to tři až šestnáct let. Řidičům v Polsku už také neprojde výmluva, že se alkoholu napili až po nehodě například kvůli nervozitě. Nově se na ně bude nahlížet úplně stejně jako na řidiče, kteří by alkohol požili před jízdou. I nadále by ale měla platit tolerance 0,2 promile alkoholu v krvi, jinými slovy si stále bude možné dát před jízdou třeba malé pivo.

Kromě již zmíněného Lotyšska, kde navíc letos v únoru rozhodli o tom, že zabavená auta za alkohol za volantem půjdou jako pomoc Ukrajině, může řidič přijít o auto třeba také v Rakousku. Tam od začátku března příštího roku budou zabavovat vozidla za velmi rychlou jízdu. V praxi to znamená překročení limitů o více než 80 km/h ve městě a více než 90 km/h mimo něj. U recidivistů je pak limit nižší, o auto přijdou při překročení rychlosti o více než 60 km/h ve městě a o více než 70 km/h mimo město. Auta pak zabavují za alkohol nebo rychlou jízdu i další země.