Vyrážíte nyní autem na dovolenou? Připravte se na nejkritičtější víkend léta

Během nadcházejícího víkendu řidiče potrápí hustý provoz nejen u nás, ale i ve většině okolních zemí. V Česku bude problémem velký počet uzavírek a oprav silnici i dálnic. Hlavní tahy k jižním mořím zaplaví turisté z Německa, kde právě tento víkend v některých spolkových zemích začínají a v jiných končí prázdniny.

V sobotu například začínají letní prázdniny v Bavorsku a Bádensku-Württenbersku. Obě německé spolkové země mají každá přibližně stejně obyvatel jako Česká republika a Němci cestují autem rádi zvláště na jih k Jaderskému moři.

Mezi ně se navíc přidají i další vlny prázdninových cestovatelů z ostatních zemí. Blíží se například konec prázdnin v severských zemích a také dalších spolkových zemích Německa. Situace na silnicích proto bude velmi složitá a cestovatelé se musí obrnit nejen trpělivostí, ale i dostatkem tekutin, aby v souvislosti se zácpami a tropickými teplotami nekolabovali.

Největší kolony očekávají dopravní experti na evropských dálnicích od tohoto pátku mezi 13. a 20. hodinou, další dopravní zácpy se pak budou tvořit v sobotu od 11 do 18 hodin a také v neděli od 14 do 20 hodin.

Mezi turisty se navíc o tomto víkendu zamíchají také fanoušci formule 1. V neděli se totiž jede Velká cena Maďarska na okruhu Hungaroring poblíž Budapešti. Silný provoz se očekává nejen na dálnici D8, D1 a D2 mezi Ústím, Prahou, Brnem a Bratislavou, ale také na dálnici A2, vedoucí ze Štýrského Hradce do Vídně, a také A4, která začíná za Vídní a směřuje na hraniční přechod Nickeldorf. To samé samozřejmě platí i pro maďarské dálnice směřující do hlavního města.

V Chorvatsku se aktuálně opravuje povrch některých úseků dálnice A3 vedoucí z Maďarska na Záhřeb. V místě se jezdí jedním zúženým jízdním pruhem v každém směru. Nejvyšší povolená rychlost je zde snížena na 80 km/h a v dopravní špičce se zde tvoří kolony. Opravy skončí bohužel až 16. září.

Kvůli poškozené vozovce je omezena rychlost na 50 km/h na mostě Rječina před tunelem Trsat u Rijeky ve směru na hraniční přechod Rupa. Z důvodů natáčení pak bude v úterý 31. července 2018 dle potřeby uzavírán most na ostrov Krk.

