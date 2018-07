Dobrá zpráva pro turisty. V chorvatském letovisku Trogir otevřeli nový most, uleví velkým zácpám

Nový most spojuje historické letovisko Trogir s turisticky oblíbeným ostrovem Čiovo.

Trogir (Chorvatsko) - Po letech marného čekání se obyvatelé chorvatského městečka Trogir konečně dočkali. Premiér Andrej Plenković v úterý slavnostně otevřel nový most, který Trogir spojí s přilehlým ostrovem Čiovo.

Nový most je dobrou zprávou pro tisíce turistů, kteří sem míří na dovolenou.

Prvi putnici prelaze 551 metar dug most kopno - otok #Čiovo kojim će se povećati sigurnost prometa i mobilnosti, skratiti vrijeme putovanja, poduprijeti regionalni razvoj i omogućiti bolja povezanost otoka s kopnom. pic.twitter.com/5tPCmkarzB — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) July 17, 2018

"Je to fantastické. Na most čekaly celé generace. Jsem rád, že přišlo tolik lidí," pochvaloval si premiér Andrej Plenković. Otevření stavby se o několik hodin pozdrželo, protože na most nečekaně pronikl dav několika stovek místních, kteří přišli oslavit jeho otevření.

Most výrazně uleví historickému Trogiru, který dlouhá léta dusí dopravní zácpy. Turisté i tamní obyvatelé museli až dosud jezdit jen po starém mostě, který ale nedokáže pojmout nápor turistů. Historická stavba navíc vede podél hojně navštěvovaného centra městečka, které je zapsané na seznam světového dědictví UNESCO a v minulosti se tu natáčel i Vinnetou.

Dopravní zácpy jsou nejhorší v těchto dnech během letní sezony, kdy mnozí turisté po prohlídce Trogiru míří na ostrov Čiovo, kde jsou pláže a oblíbené kempy. Každé léto se ve starém městě tvoří dlouhá šňůra vozidel a skútrů, mezi kterými se snaží proplétat chodci. Někdy krátký přejezd z pevniny přes město až na Čiovo proto může trvat i hodiny.

A to je nyní minulost, těší se Trogirčané, pro než je cestovní ruch klíčovou obživou. Místní už dříve znechutilo dlouhé čekání i potíže stavební firmy Viadukt, která měla stavbu nového mostu původně na starosti.

Most je dlouhý přes 546 metrů a široký 13,5 metru. Celkem vyšel na 207 milionů kun, tedy v přepočtu na zhruba 745 milionů korun. Z 85 procent ho financovaly evropské fondy.

Premiér Plenković na slavnostním otevření zmínil i další velké infrastrukturní projekty v Chorvatsku. Jedním z nich je také dlouho odkládaný Pelješacký most.

Ten propojí nejjižnější cíp Chorvatska se zbytkem země. Nyní musí zahraniční návštěvníci i samotní Chorvati při cestě do Dubrovníku překročit hraniční přechody a projet úzkým pruhem bosenského území. Most na Pelješac ho ale "obejde".

