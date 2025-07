"Nedosáhnou ničeho." Elitní ukrajinský analytik rozmetal Putinův plán. Bude to jinak

Rusové i přes obrovské ztráty dál útočí, aby získali celou oblast Donbasu. Jeden z nejznámějších ukrajinských vojenských analytiků Mychajlo Samus tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz, že hlavním cílem pro jeho zemi je vybudovat silné opevnění, které znemožní Rusům dosáhnout tohoto cíle

Samus je přesvědčeny, že zisk Donbasu je pro ruského vůdce Vladimira Putina politické minimum. Podle analytika chce Rusům doručit zprávu: "Tohle je vítězství a ukážu (americkému prezidentovi Donaldu) Trumpovi, že tohle jsou moje karty. Vidíte, já okupuji Donbas a můžu obsadit další oblast, jako je Dněpropetrovsk… Takže prosím tlačte na ukrajinskou stranu, aby okamžitě přestali."

Samus si myslí, že Rusko z operačního hlediska nyní žádných cílů v této tzv. "letní kampani" nedosáhne. "Možná někde získají 100 metrů, někde možná i něco víc, ale v každém případě to nebude operační úspěch… Protože mají drony, tak samozřejmě zničí města nebo vesnice. Udělají z nich města duchů, tak jak to dělají všude na Donbase," říká analytik, který sám strávil v ukrajinské armádě 12 let.

Podívejte se i na další Samusovy poznatky ve videu v úvodu článku.