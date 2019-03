Naše auta asi zdraží, pokud Británie odejde z EU bez dohody, říká jeden z šéfů VW

Jestli Velká Británie odejde z EU bez dohody, pocítí to i zájemci o nová auta, pravděpodobně totiž zdraží. | Foto: Volkswagen

Dopady brexitu bez dohody zřejmě pocítí i zájemci o nová auta. Provozní ředitel značky Volkswagen připustil, že jejich vozy by po radikálním odchodu země z EU na území Británie podražily.

Německý koncern Volkswagen by mohl přikročit ke zvýšení cen svých automobilů v Británii, pokud tato země opustí Evropskou unii bez dohody. Uvedl to provozní ředitel hlavní značky VW Ralf Brandstätter.

Dolní sněmovna britského parlamentu v úterý večer opět odmítla dohodu o odchodu Británie z EU, kterou s Bruselem vyjednala premiérka Theresa Mayová.

"Úterní večer byl zklamáním pro všechny Evropany," uvedl dnes Brandstätter. Dodal, že pokud by k brexitu bez dohody skutečně došlo, musela by firma diskutovat o zvýšení cen. Upozornil, že by mohlo být nutné přesunout na zákazníky náklady spojené s možným zavedením cel na dovoz automobilů.

Británie je přitom podle agentury DPA druhým největším trhem Volkswagenu v Evropě, v loňském roce na britský trh dodal zhruba půl milionu vozů.