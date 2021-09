VW Transporter: Hlavně nenápadně. Zvenku obyčejná dodávka, uvnitř promyšlená obytka

Obytná auta jsou teď v kurzu. Nabídka je bohatá, a tak si lze vybírat podle mnoha kritérií - ceny, velikosti, vybavení a hlavně s ohledem na to, jak často, s kým a kam chcete cestovat. Vyzkoušeli jsme zvenku úplně obyčejný VW Transporter s překvapivě promyšlenou kempingovou vestavbou od české firmy.

Bílá dodávka s obyčejným nelakovaným plastovým nárazníkem přesně naplňuje představu pracovního auta pro řemeslníky se spartánskou výbavou. Když s ní korzujeme na molu v docích při Dunaji, těžko by jiné auto mohlo být nenápadnější. Kdo by tedy očekával, že jsou to jen mimikry a ve skutečnosti je to v mnoha detailech skvělé obytné auto.

Užitkový model od Volkswagenu můžete proměnit na vůz pro milovníky kempování a cestování různými způsoby. Pořídit si ho ve verzi California s výklopným stanem na střeše a různými typy kuchyňky, anebo - jako v tomto případě - využít firmu, která vám do auta postaví dodatečnou speciální kempingovou vestavbu.

Jako základ právě pro tuto dodávku na bezcílné cesty posloužil Transporter T6.1 Kombi v delší variantě rozvoru a s pohonem předních kol. Pod kapotou má dvoulitrové TDI se 110 kW a šestistupňovou manuální převodovku (základem je pětikvalt). Jde o prostřední výkonovou nabídku pro Transporter Kombi, slabší dvoulitr má 81 kW, silnější 150 kW.

Může mít až devět míst, náš vůz měl vpředu dvě samostatná křesla, přišel o jedno sezení ve druhé řadě a lavice se třemi zadními sedačkami je vymontovaná, aby udělala místo posteli. Zadní dveře jsou křídlové, což může být ale právě pro ty, kteří auto chtějí využívat jako campervan, trochu nevýhodné - když poprchává, neschováte se při vaření pod výklopné víko.

Jak se ani zvenku Transporter netváří jako vyšperkované auto, také uvnitř se tentokrát tvůrce konfigurace nenechal zbytečně unést. Má multifunkční kožený volant a poloautomatickou klimatizaci, ale "jen" o něco lepší rádio s barevným displejem, tempomat a parkovací senzory, dále duplicitní akumulátor, zvětšenou celkovou hmotnost a odolnější odpružení auta.

Jezdí se s ním výborně, když nemáte větší nároky, než se dají na dodávku klást. A uvnitř zdaleka nepůsobí jako laciné auto, výhled je naprosto špičkový a ergonomie auta bezchybná. Motor je sice trochu hlučnější, ale pokud se řidič striktně nedrží rad, které ho nutí agregát zbytečně podtáčet, alespoň zvuky z pod kapoty netahají za uši. Sedmistupňové DSG je zhruba o 65 tisíc dražší, je tedy otázkou, jestli vám taková částka za to stojí, protože manuál je docela přesný a s autem se příjemně jezdí, i když musíte řadit sami.

Na to, že jde o dodávku, je motor i celkem úsporný, absolvovali jsme poměrně dlouhou cestu po slovenském venkově do Komárna a zpět do Prahy, spotřeba se udržela na hodnotě 7,2 l / 100 km.

Z užitkového auta campervan

Přestavba se jmenuje Visu Moie a vyrábí ji firma z Liberce. Sestává se z rozměrné postele s matrací ne zrovna extrémně dlouhou (185 cm), avšak dostatečně širokou na to, aby se tu vyspal nejen pár, ale klidně i jedno děcko navíc. Matrace je dělená na několik částí. Když se boční sundají, dá se vyklopit víko sloužící jako základ postele, pod nímž jsou čtyři velké látkové hranaté tašky vhodné k uložení věcí. Prostor je osvětlený a do tašek se vejde celkem 240 litrů.

Prostřední díl postele se dá během pár sekund proměnit na stoleček dlouhý jeden metr a široký 42 cm, a tak se posádka může ve voze i pohodlně posadit a najíst, což je ohromná výhoda oproti vestavbám pouze s pevnou postelí.

Výsuvný kuchyňský box je chytře promyšlený. Nalevo je vařič s tácem na grilování, přičemž ten se dá vyjmout a na třech nožičkách postavit kamkoli je libo. Mění se u něj klasické kempinkové kartuše, takže odpadá věčná starost, jestli máte v autě dostatek plynu v bombách. Koupíte je navíc v každém obchodě s outdoorovým oblečením nebo hobby marketu.

Do plastové nádrže se vejde 15 litrů vody a ještě je tu velký box na různé vybavení, především nádobí nebo trvanlivé potraviny. Ledničku auto nemá, ale samozřejmě je možné s sebou vozit cestovní.

VW Transporter T6.1 Kombi DR 2.0 TDI/110 kW Motor: řad. 4válec, 1968 cm3, turbodiesel

Výkon: 110 kW/150 koní při 3250 ot./min.

Toč. moment: 340 Nm při 1500 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 11,9 s

Spotřeba: 6,5 l/100 km

Nejvyšší rychlost: 183 km/h

Převodovka: 6st. manuální

Cena od: 1 091 053 Kč





Jedinou skutečnou nevýhodou na cestě bylo to, že okna, ač za příplatek zatmavená, neměla záclonky. A protože Transporter Kombi má oken hodně, velmi brzy ráno vás probudí světlo. Navíc posádka nebude mít večer ani v noci soukromí.

Dá se to ale snadno vyřešit, ačkoli nyní prý VW v nabídce příslušenství látkové záclonky, které se snadno přichytí magnetem, nemá, existují firmy, které vám je dodají, například německý Brandrup.

Visu Moie stojí 89 tisíc korun bez daně. Není to málo, ale tak promyšlenou vestavbu dělá málokdo. Dá se tu nejen pohodlně spát a vařit, možnost sezení a odkládání věcí pod postel je věc, kterou na cestách autem oceníte. Visu má vícero typů vestaveb, aby se vešly do různých dodávek na trhu od Mercedesu-Benz přes Ford či dodávky od Stellantisu až po testovaný Transporter.

Ten sice stále patří mezi dražší dodávky na trhu, má však mnoho kvalit. Je skvěle navržený, má funkční, odolný a kvalitní interiér, výborný diesel, funkční podvozek a především si auto dobře drží cenu na trhu ojetin.