Osobnostně rozpolcený Volkswagen. Multivan T7 je víc osobák, 2.0 TSI není pro každého

Nová generace Multivanu je jiná úplně ve všem. A především pro trochu jiné zákazníky, než kteří si kupovali luxusnější varianty užitkových aut doposud. Pro jejich uklidnění, Multivan T6.1 se bude prodávat ještě minimálně dva roky souběžně s T7. Novinka kombinuje jízdní projevy bližší osobním autům s praktičností MPV spolu s moderní výbavou a navíc to balí do hezkého kabátu.

Nový Multivan s generačním označením T7 je po všech stránkách pozoruhodné a dost odvážné auto. I když mu zůstalo jméno, ve skutečnosti radikálně mění svou povahu. Zatímco dosluhující model T6.1 stále zůstává v nabídce a podle vyjádření divize užitkových aut Volkswagenu tomu tak bude minimálně další dva roky, novinka je jiná skoro ve všem, co vás napadne.

T7 je daleko víc MPV než typické užitkové auto v osobní variantě. Vděčí za to i technice, stojí na upraveném podvozku MQB, který v koncernu používá mnoho aut, jmenovitě například i Golf, Passat či třeba Škoda Superb a Octavia. Vývoj probíhal zcela samostatně, nezávisle na "starém" Multivanu.

Dá se na něj dívat jako na náhradu za rodinná auta, která z důvodu vysokých nároků na plnění emisních limitů přitom z nabídky koncernu zmizela. T7 je v podstatě duchovním nástupcem rodinného Sharanu, jenž letos skončí. A to není vůbec špatné hodnocení, protože rodinných MPV je na trhu čím dál méně, a Volkswagen se tedy vrací zadními vrátky na trh, který paradoxně opouští.

Vůz vybočuje i designem, v porovnání s klasickými užitkovými variantami VW se T7 snaží být bližší osobním autům i vizuálně. Rovný čumák nahradila zkosenější příď a aby si zajistil lepší aerodynamické parametry, má i mírně sešikmenou záď.

S autem se redakce Aktuálně.cz krátce projela už loni na podzim. Jde o první Multivan, který je možné nabíjet také ze zásuvky, díky použité platformě bylo možné osadit auto plug-in hybridním pohonem. Skeptik by namítl, že Multivan je auto, se kterým se vyráží na rodinnou dovolenou k moři a dlouhé pracovní cesty, a tak se nikomu nebude chtít ho věčně nabíjet, aby se investice do hybridu vrátila.

Třeba hotelovým taxislužbám by ale mohl vyhovovat, stejně jako rodičům, kteří v týdnu pravidelně absolvují s dětmi kolečko mezi domovem, vzdělávacími institucemi, kroužky a sportovišti. A podle prodejních statistik je hybrid do zásuvky úspěšný i v Česku, sluší se ale přiznat, že diesel se do ceníku zařadil teprve nyní.

Tentokrát však vůz do testu přijel s konvenčním vrcholným motorem, tedy benzinovým dvoulitrem TSI se 150 kilowatty a 320 Nm. Motor známe z mnoha aut koncernu a v Multivanu propůjčuje vynikající dynamiku. Lineárně zrychluje ve městě i v táhlejších dálničních kopcích a spojení s jemně řadící dvouspojkovou převodovkou nemá chybu. Ostatně ani jedna motorizace v novém Multivanu nenabízí možnost manuálního řazení.

Dvoulitrové TSI je tedy po všech stránkách skvělý agregát, navíc perfektně odhlučený, a to zejména na dálnici. Očekávané "ale" po takové chvále zaznít musí, samozřejmě to není zrovna asketa. Nicméně spotřeba není zdaleka tak pesimistická, jak byste čekali, Multivan totiž velmi dobře reaguje na úspornější styl jízdy při slabším zatížení, a tak jsme bez většího úsilí jezdili s průměrnou spotřebou okolo devíti litrů, při ještě klidnějším tempu spadla na osm. Krátké cesty pouze po městě ale střídmé samozřejmě nejsou a v tu chvíli se na palubním počítači objevují hodnoty minimálně okolo 12 litrů a víc.

Na jízdní vlastnosti se ale nemůže říct křivého slova. Určitě pomohlo to, že v porovnání s "plnotučným" Multivanem auto výrazně zhublo. Velmi dobře se řídí, chová se sebejistě a v zatáčkách je navzdory rozměrům stabilní. Jen na větších kolech občas nadskočí na nerovnostech až moc a při poryvu větru na dálnici si uvědomíte, že tohle opravdu není vyloženě osobní auto, stylem jízdy se mu ale hodně blíží. Rozhodně se nedá říct, že je to nudná rodinná krabice, na tak příjemné řízení se snadno zvykne.

Není Multivan jako Multivan

Praktičnost je výborná, dobře se do něj nastupuje, díky bočním posuvným dveřím bude to samé říkat i posádka ve druhé a také třetí řadě. Manipulace se sedadly je daleko jednodušší než ve stejnojmenném sourozenci. Jde je snadněji vymontovat z auta na stisk jedné páčky, nemusíte je posouvat v kolejnicích. Každé křeslo sice váží 22 kilo, ale zvládnout se to dá. Uvnitř se instaloval praktický výklopný stolek, který se v kolejnici může posouvat po celé délce vozu, a to až mezi řidiče a spolujezdce, kde slouží jako opěrka. Chytré.

Pozice za volantem se rovněž víc přiblížila osobákům a palubní deska je vyloženě importovaná z osobních Volkswagenů a pyšní se kvalitním zpracováním. Všechny špičkové technologie a bezpečnostní výbava osobních aut se nastěhovaly i do Multivanu, a tak se drží v pruzích, zastaví před nebezpečnou překážkou a boční posuvné dveře se otevřou pohybem nohy pod autem, což se hodí, když máte plné ruce. Potěší, že každé samostatné křeslo má i vyhřívání.

Místa je ve všech řadách královsky, vždyť T7 má delší rozvor než T6.1., v tomto směru se mu nedá nic vytknout. Pokud však rodina chce vedle komfortního prostoru pro lidi vozit také zavazadla, dává větší smysl pořídit si variantu prodlouženou o 20 centimetrů, do kratší totiž věci za vysoká opěradla skládáte na sebe, kufr je příliš mělký.

A protože má prostor řešený jako dodávka, tedy velké, vzhůru výklopné víko, jež si vyžaduje dost místa při podélném parkování, a k tomu má rovnou podlahu bez hrany, ledabyle na sebe naházené věci snadno vypadnou ven.

Volkswagen T7 Multivan 2.0 TSI Motor: řad. 4válec, 1984 cm3, turbo

Výkon: 150 kW (204 koní) při při 5000-6000 ot./min.

Toč. moment: 320 Nm při 1600-4000 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 9,4 s

Nejvyšší rychlost: 200 km/h

Spotřeba: 7,7 l/100 km

Objem kufru: 470 l (7místná verze, krátký rozvor)

Cena od: 1 329 932 Kč

To je ale jen jedna z mála vad, které má. Multivan T7 je totiž po všech stránkách promyšlené, plnohodnotné, velké MPV, kterých je na trhu velmi málo. Samozřejmě si za to ale nechává patřičně zaplatit (podrobné cenové srovnání i s konkurencí čtěte tady).

Základ začíná na částce 1,2 milionu. Je sice levnější než Multivan T6.1, který stojí minimálně 1,6 milionu, dražší motorizace a příplatková výbava ho ale vystřelí o několik cenových pater výš, a tak testovaný 2.0 TSI s veškerými příplatky stojí dva miliony.

Jenže konkurenční osobní dodávky z koncernu Stellantis už plně přecházejí na čistou elektrifikaci, a tak má univerzální rodinný přepravník od Volkswagenu, který si pořád udržel konvenční spalovací motory, téměř vyklizené pole.