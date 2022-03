Legendární busík od Volkswagenu se vrací. Elektromobil ID. Buzz je větší než Sharan

Volkswagen představil jeden z nejočekávanějších elektromobilů letošního roku. Pět let po původním konceptu přichází se sériovou verzí reinkarnace legendárního "busíku" alias VW T1. Novinka se jmenuje ID. Buzz a spolu s osobní variantou přijíždí hned také jako skříňová dodávka.

Rodina elektrických Volkswagenů ID se rozšiřuje o doposud největšího člena. ID. Buzz je po hatchbacku ID.3 a SUV ID.4, ID.5 a ID.6 prvním velkoprostorovým modelem značky do zásuvky (nabízet se bude i jako dodávka). Nepřekvapí, že základem je modulární platforma MEB. ID. Buzz s ní má délku 4712 mm, ovšem rozvor náprav natažený na 2988 mm - to znamená, že je sice výrazně kratší než řada T6.1 nebo velkoprostorový Sharan, prvního ale rozvorem prakticky dorovnává a druhého dokonce překonává. Výška vozu je 1937 mm a šířka 1985 mm, rozhodně tedy nejde o žádné malé auto.

Dokazuje to i vnitřní prostor. Osobní verze ID. Buzz pojme pět cestujících a k tomu ještě 1121 litrů nákladu nebo dva cestující a 2205 litrů nákladu, užitkový model ID. Buzz Cargo má vpředu dvojici nebo trojici míst k sezení a v nákladovém prostoru místo pro 3,9 m3 nákladu nebo také dvě europalety. Nosnost elektrické dodávky je 650 kilogramů. Do nákladového prostoru s dřevěnou podlahou je možné dostat se zadními výklopnými dveřmi nebo bočními posuvnými dveřmi na straně spolujezdce. Druhé boční posuvné dveře budou dostupné za příplatek. To osobní verze má dvojici bočních posuvných dveří standardně.

Pohon elektrického retrobusíku překvapí jen těžko. Ze skladů pro ostatní elektrické Volkswageny si půjčuje největší baterii s využitelnou kapacitou 77 kWh (později má dorazit i verze s nižší kapacitou) a elektromotor na zadní nápravě o výkonu 150 kW s točivým momentem 310 Nm. Maximální rychlost je omezena na 145 km/h, dojezd na jedno nabití automobilka zatím neuvádí. Maximální dobíjecí výkon při využití stejnosměrného proudu je 170 kW a při využití střídavého proudu 11 kW. V prvním případě tak je možné dostat se z pěti na 80 procent kapacity za půl hodiny.

Známá technika je v případě modelu ID. Buzz obalena do retrokabátku, který přímo odkazuje na model T1. Návazností se netají ani Volkswagen: "S modelem ID. Buzz přenášíme DNA typu T1 do dnešních dnů, tedy éry elektromobility a udržitelnosti," říká šéfdesignér německého výrobce Jozef Kabaň. Vedle původního modelu navazuje novinka i na pět let starý koncept. Základní tvary s krátkými převisy jsou u konceptu i produkční verze stejné, nechybí ani dvoubarevné lakování s bílou horní a barevnou spodní částí karoserie. Ve dvoubarevném uspořádání jsou k dispozici čtyři odstíny - modrá, zelená, oranžová a žlutá, ID. Buzz se ale bude nabízet i s jednobarevným lakováním. Přední "kapota" ve tvaru písmene V a střecha nicméně budou bez ohledu na jedno- nebo dvoubarevné lakování vždy bílé.

Přední části dominují diodová světla, za příplatek dokonce maticová se stálým dálkovým svícením a vykrýváním protijedoucích vozidel. Jak je u VW poslední dobou zvykem, reflektory jsou propojeny světelnou lištou, kterou narušuje jen velké logo automobilky. To je větší než na dalších modelech značky, což má být pocta již zmíněnému modelu T1. Zadní část je designem světel hodně podobná Multivanu T7, reflektory jsou totiž orientovány horizontálně, ale poprvé u užitkového VW propojené světelnou lištou.

Volkswagen svou elektrickou novinku označuje spojením "jedna z celosvětově nejudržitelnějších modelových řad", což podtrhují především materiály v interiéru. ID. Buzz totiž vůbec nepoužívá kůži ani jiné materiály živočišného původu. Volant je tak potažený syntetickým materiálem, který vypadá jako kůže a na dotek má i stejné vlastnosti, některé z nabízených potahů, koberečky nebo čalounění stropu jsou pro změnu z recyklovaných produktů. Kabina je pak typická vyšší pozicí za volantem nebo, volitelně, barevným schématem doplňujícím lak karoserie. V nabídce jsou čtyři barvy - modrá, zelená, oranžová a žlutá. I základní výbava také dostane loketní opěrky na vnitřní straně předních sedadel.

Zbytek kabiny designově odpovídá dalším modelům rodiny ID. To znamená 5,3palcové digitální budíky, které se nastavují spolu s volantem, doplněné o 10- či 12palcovou centrální dotykovou obrazovku. Větší úhlopříčka značí přítomnost navigačního systému, multimediální systém má standardně také integraci s mobilními telefony a aktualizaci na dálku. Co je také shodné s ostatními modely VW, to je ovládání klimatizace či hlasitosti pomocí dotykových ploch. Osobní verze má pak až osm USB-C portů, užitková jich má nejvýše pět.

Zajímavou novinkou je takzvaný BuzzBox, což je vyjímatelná odkládací schránka mezi dvojicí předních sedadel, jejíž součástí je i otvírák a škrabka na led. U užitkové verze je horní část této schránky uzpůsobena třeba na umístění notebooku a nechybí tam ani dodatečný držák nápojů.

Výrobu bude mít na starosti továrna v Hannoveru, VW pak slibuje, že produkce i dodávky budou v Evropě uhlíkově neutrální. Předprodej ID. Buzz odstartuje už v červnu, zatím ve verzi Pro s větší baterií, později se přidá i základní model Pure s menším akumulátorem. Příští rok by se měla ukázat verze s prodlouženým rozvorem náprav, plánovaná je i sedmimístná varianta a podle spekulací také obytná elektrická California.