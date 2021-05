Když nechcete VW Multivan: Auto snů velkých rodin nabízí i konkurence, za jakou cenu?

Hned na úvod zmiňme jednu věc. V následujícím přehledu najdete skutečně jen čistě osobní verze dodávek - to, co pro VW znamená Multivan. Ten vychází z užitkového typu Transporter, který je také možné pořídit ve verzi pro převoz cestujících. Dalším stupněm je model Caravelle, který je často využíván jako minibus či vozidlo taxislužby. Skutečně osobní verzí, která by mohla suplovat komfortem nebo výbavou MPV, je ale až Multivan. Podobně to mají i někteří konkurenti, proto jsme se zaměřili jen na možné náhrady klasických MPV, jakými byly nebo jsou Seat Alhambra, Ford Galaxy či Volkswagen Sharan. Každopádně kdo nepotřebuje pro převoz rodiny takový komfort, může zvolit i některou levnější, ale často hůře vybavenou variantu typu VW Caravelle.