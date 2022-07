Volkswagen Amarok se vrací jako převlečený Ford. Opět nabídne naftový šestiválec

Spolupráce Fordu a Volkswagenu na poli užitkových automobilů přináší další ovoce. Z dodávek se tentokrát posunula mezi pick-upy a na jaře představený Ford Ranger dostává dvojče v podobě nové generace Volkswagenu Amarok. Ten se od sourozence s modrým oválem snaží vizuálně odlišit, zároveň ale dostává úplně stejnou techniku.

První generace Amaroku byla celosvětově docela populární, od roku 2010 se jí prodalo na 830 tisíc kusů. A další ještě mohou přibýt, produkce původního modelu bude totiž pro potřeby jihoamerických trhů pokračovat i nadále. Znamená to, že novinka vyráběná po boku Fordu Ranger v JAR bude k dispozici prakticky všude, jen ne v Severní a Jižní Americe.

V porovnání s předchůdcem je novinka citelně větší: na délku má 5350 mm, tedy o 96 mm více, mezi nápravami je 3270 mm, což je dokonce o 137 mm více než doposud. Tyto změny se podepsaly především na vnitřním prostoru pick-upu s jednoduchou nebo dvojitou kabinou. Podle karoserie se odlišují i rozměry ložné plochy, která má s jedním párem dveří délku 2305 a šířku 1224 mm, se dvěma páry se pak délka smrskne na 1544 mm. Šířka zůstává neměnná. Dozadu se každopádně vejdou dvě, respektive jedna europaleta u modelu se čtveřicí dveří. Maximální nosnost ložné plochy je 1,16 tuny, přičemž automobilka pro ni nabízí manuálně i elektricky ovládané kryty, případně rovnou i pevnou nástavbu, která z Amaroku udělá "SUV". Alespoň tedy vizuálně.

Za auto bude možné zapřáhnout až 3,5tunový přívěs, střecha pak má nosnost 350 kilogramů - to se bude hodit především milovníkům kempování, kteří si tam budou moci klidně postavit stan. Kromě užitných vlastností se zlepšily i ty terénní. Protože má novinka kratší převisy karoserie, zvýšil se přední nájezdový úhel na 29 stupňů a zadní nájezdový úhel na 21 stupňů. Přejezdový úhel je 21 stupňů. Brodivost se zvedla z 500 na 800 mm, přesnou hodnotu světlé výšky ale Volkswagen neuvádí.

Celosvětově německý výrobce slibuje čtyři naftové a jeden benzinový přeplňovaný motor. Začít můžeme u čtyřválce 2.3 TSI o výkonu 222 kW, který bude standardně spojen s desetistupňovým automatem a stálým pohonem všech kol s dvoustupňovou redukcí. Objeví se však jen na některých trzích, dá se předpokládat, že Evropa mezi nimi i kvůli emisím nebude.

Naopak Evropa jistě dostane vrcholný třílitrový naftový šestiválec o výkonu 177 kW s točivým momentem 600 Nm, který bude také spojený se stálou čtyřkolkou a desetistupňovým automatem. Pod šestiválcem budou tři verze naftového dvoulitru TDI s výkonem 110, 125 nebo 150 kW. Nejslabší motor bude určený především vybraným africkým trhům, dodávat se bude jako zadokolka a pouze s pětistupňovou manuální převodovkou.

Pro Evropu budou zajímavější silnější verze - 125kW turbodiesel má standardně šestistupňovou manuální převodovku a připojitelný pohon všech kol. Podle trhu ale bude k dispozici i jako zadokolka, případně volitelně se šestistupňovým automatem. To 150kW dvoulitr má sériově dvojité přeplňování, stálý pohon všech kol a šestistupňovou manuální převodovku. Objednat k němu ale půjde i desetistupňový automat.

Pohonné ústrojí je zcela shodné s Fordem, který si ale jako třešničku na dortu ponechává sportovní provedení Raptor s benzinovým třílitrovým šestiválcem. Tu Amarok nedostane. Naopak šéf divize Volkswagen Užitkové vozy Carsten Intra připustil, že by v budoucnu mohl přijít elektrifikovaný, případně plně elektrický Amarok. Platforma je na tuto možnost připravená, záležet ale bude na tržní situaci a případné poptávce po takovém autě.

Vnější vzhled se od Fordu Ranger odlišuje naprosto zásadně a na první pohled by příbuznost obou aut hádal málokdo. Na to ostatně zástupci VW sází: technika bude sice sdílená, design ale svébytný. Nejvýraznějším prvkem Amaroku je maska chladiče, do níž jsou vizuálně zasazena i hlavní světla. Už od základní verze diodová, vyšší stupně mají dokonce maticová diodová světla se stálým dálkovým svícením a vykrýváním protijedoucích vozidel. Robustní nárazník se pak odlišuje podle zvolené výbavy: vyšší stupně PanAmericana (terénní) a Aventura (luxusnější) jej mají laděný do písmene X. Pod nimi jsou linie Amarok, Life a Style s jiným designem.

Kola mají až 21 palců, pokud nesáhne zájemce po terénních pneumatikách, pak je průměr omezen na 18 palců. Vzadu jsou pak reflektory ve tvaru písmene C, u dvou již zmíněných vyšších výbav svítí diodami.

Interiér se od utilitárního provedení předchůdce taktéž výrazně posunul. Už základní model dostane osmipalcovou digitální přístrojovou desku a desetipalcovou vertikální dotykovou obrazovku, pod níž se ovšem stále nacházejí i fyzická tlačítka pro ovládání základních funkcí. Obě obrazovky ale mohou být i dvanáctipalcové, záleží na zvoleném výbavovém stupni. Kromě toho má multimediální systém vždy integraci Android Auto i Apple CarPlay, počítá se i s prémiovým audiem Harman Kardon, elektricky nastavitelnými sedačkami nebo celou řadou asistenčních systémů.

Do prodeje se na vybraných trzích auto dostane nejdříve koncem letošního roku, klíčové trhy v Austrálii a na Novém Zélandu budou následovat v lednu roku příštího. Evropa by se měla připojit na jaře 2023.