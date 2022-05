Nový Ranger Raptor je na skok v Česku. Ford si tímto modelem tvoří vlastní třídu

V Česku se jako v jedné z prvních zemí v Evropě ukázala na živo nová generace Fordu Ranger ve vrcholné verzi Raptor. Modrý ovál auto nejprve představil vybraným novinářům, o víkendu ale bude k vidění i pro veřejnost na Legendách v pražských Holešovicích. Redakce Aktuálně.cz dostala možnost si auto krátce prohlédnout, známá už je také cena ostrého pick-upu.

Ford Ranger je v Evropě dlouhodobě nejprodávanějším pick-upem s tržním podílem, dle údajů Fordu, až 40 procent. Nová generace by pak pozice měla ještě posílit, už jenom proto, že spousta rivalů segment středně velkých pick-upů opustila. Jako první se nová generace Rangeru, která dostane i dvojče od Volkswagenu v podobě nového Amaroku, představila ve vrcholné verzi Raptor.

Ta bude výlučně určena jen pro Ford, VW variantu se stejnou technikou nabízet nebude. Však se také Raptor vyrábí jinde než zbytek modelové nabídky: slabší verze spolu s Amarokem přijíždějí z JAR, Raptor má svůj domov v Thajsku.

Pod kapotou sportovně vypadajícího pick-upu je prozatím dvakrát přeplňovaný třílitrový benzinový šestiválec EcoBoost o výkonu 212 kW s točivým momentem 491 Nm. Poháněná jsou všechna kola, a to přes desetistupňový automat. Ford je v této kombinaci rychlý, na auto vážící 2,5 tuny až velmi rychlý. Z 0 na 100 km/h zrychluje za 7,1 vteřiny a jede nejvýše 180 km/h. Průměrná spotřeba 13,8 l/100 km a 315 g CO2 na ujetý kilometr jsou pak daní za benzinový šestiválec. Zástupci Fordu ale tvrdí, že díky dobrým prodejům elektromobilů si takové auto mohou dovolit nabízet i v Evropě.

Na spořivější zájemce o Raptor ale Ford nezapomíná, příští rok se do nabídky dostane i dvoulitrový turbodiesel o výkonu 151 kW. Ten bude mít nižší spotřebu, ale také jen uzávěrku diferenciálu zadní nápravy. Benzinový model má jako jediný uzávěrku i vpředu. Do toho nechybí volič až sedmi jízdních režimů (včetně režimu Baja pro ostrou jízdu v terénu), měnit lze i hlasitost výfuku. Novinku představují též aktivní tlumiče.

V porovnání s klasickým Rangerem má pak Raptor také o 50 mm vyšší světlou výšku (celkem 272 mm), delší litá hliníková spodní a kovaná hliníková horní ramena, o 90 mm širší rozchod kol, vinuté pružiny vpředu a vzadu (běžný model má vzadu listová pera), odvětrávané brzdové kotouče nebo specifická 17palcová litá kola s terénními pneumatikami. Brodivost Raptoru je 850 mm, nájezdový úhel vpředu má 31 stupňů a vzadu 27 stupňů.

Odlišnosti mezi oběma vozy jsou i vizuální, třeba v podobě jiné masky chladiče, rozšířených blatníků nebo čalounění s oranžovými detaily. Rozhodně auto na živo působí dynamicky, vizuální dojem možná ještě vylepší i některá z výraznějších barev karoserie. Za zmínku také stojí, že vzadu je i přes logicky užší dveře docela dost místa hlavně před koleny. Chodidla se dají částečně zasunout pod přední sedadlo.

I s daní pak Ford Ranger Raptor přijde na 1 828 310 korun. Na českém trhu přitom tato verze nemá konkurenci, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, SsangYong Musso Grand i Mitsubishi L200 se nabízejí výhradně s naftovými agregáty a nejvyšší výkon z nich má Hilux: 150 kW. Jeep Gladiator s třílitrovým naftovým šestiválcem o výkonu 194 kW pro změnu míří do trochu jiné části trhu. V porovnání s minulou generací Raptora je novinka o zhruba 200 tisíc dražší, má ovšem prakticky všechno, co by si zájemce o auto mohl přát.

Nechybí dvouzónová automatická klimatizace, 12,3palcový digitální přístrojový štít, 12palcová vertikální obrazovka navigačního a multimediálního systému s Android Auto i Apple CarPlay, rádio s deseti reproduktory, 360stupňová kamera, elektricky nastavitelná přední sedadla (v nichž se mimochodem velmi dobře sedí a díky červeným detailům i dobře vypadají) ani plejáda bezpečnostních asistentů: nouzové brzdění, adaptivní tempomat, sledování mrtvého úhlu nebo udržování v jízdním pruhu. Všechna světla jsou diodová, vpředu jsou dokonce maticové reflektory se stálým dálkovým svícením, na korbě pak nechybí ani zásuvka na 230 V.

Bez příplatku se dodávají nemetalické barvy bílá, šedá a oranžová, ze metalízu se připlácí 20 570 korun. Dalších 23 014 korun spolknou polepy karoserie, elektricky ovládaný kryt korby s rámem za kabinou přijde na 56 870 korun. Příplatků ale v ceníku moc není.

Výroba vrcholné verze začne už v červenci a první kusy se na trh dostanou ještě před koncem roku, klasický Ranger se bude v JAR vyrábět od ledna příštího roku a první auta se na trh dostanou téměř přesně za rok, v červnu 2023. Normální Ranger bude na českém trhu k dispozici ve výbavách Wildtrak, Tremor, Limited, Platinum, XLT a XL, pod kapotou pak podle verze bude dvoulitrový naftový čtyřválec s výkonem 125 nebo 151 kW. Modely Wildtrak a Platinum budou mít také třilitrový naftový šestiválec o výkonu 177 kW.