Nikola je podfuk. Šéf vodíkového vyzyvatele Tesly končí kvůli obvinění z podvodu

Americká Nikola Motor Company slibovala během pár let sériově vyrábět vodíkové náklaďáky a stavět plnicí stanice. Umění dělat dojem někdy stačí, a tak ceny akcií hned po červnovém vstupu na burzu letěly nahoru. Po čtvrt roce vyšlo najevo, že Nikola nemá technologii ani funkční prototyp. Její šéf Trevor Milton v neděli v návaznosti na obvinění rezignoval.

Za odkrytí pozadí firmy Nikola vděčíme soukromému investorovi Natu Andersonovi. Majiteli kanceláře Hindenburg Research a profesionálnímu "cifršpiónovi", který do hloubky sleduje finanční situaci firem, aby mohl spekulovat na pokles jejich akcií. V jeho síti už uvízlo leccos, ale Nikola je mimořádně vděčný úlovek. Po vstupu na burzu letos v červnu se její akcie zhodnotily šestinásobně, leckdo v ní viděl druhou Teslu, a tak jí byly pár týdnů plné noviny.

Podle zjištění Andersonova týmu je tahač Nikola One z roku 2016 atrapa nafilmovaná při jízdě z kopce a vodíkový pohon neexistuje. Zpráva také připomíná, že výrobce původně mluvil o průlomovém hybridním pohonu s plynovou turbínou. Proč ho zavrhl, zakladatel Nikoly Trevor Milton nikdy nevysvětlil. Tak rychlé "přesedlání" na vodík bez předchozích zkušeností si ale nelze představit.

Teprve následně v letech 2017 až 2019 Nikola spolupracovala se švédským specialistou na vodíkové články Powercell. Vyrábět je měl Bosch v Německu. Švédové však ve finále příkře zamítli obchodní podmínky, které Milton navrhl, a s Boschem se na výrobě raději dohodli sami. Krátce nato Nikola představila další tahač, zničehonic s pohonem na baterie - samozřejmě převratné a nedostižné, jen je dosud nikdo neviděl.

Navzdory těmto kotrmelcům Milton loni na podzim získal investici 250 milionů dolarů od konglomerátu CNH Industrial, pod jehož křídla patří mimo jiné značka Iveco. Tisková zpráva mluví o spolupráci, do níž Nikola vnese své prvotřídní zkušenosti s vodíkovým pohonem a "narušitelský obchodní model". Vodíkové kamiony a autobusy se měly v Evropě vyrábět už příští rok.

Jen pár dní před zveřejněním Andersonovy zprávy, nakoupil 11 % akcií Nikoly americký koncern General Motors. To proto aby pomohl svým vlastním ambicím na poli nízkoemisních aut.

Závažné informace Hindenburg Research teď budou mít na firmu minimálně personální dopady. Trevor Milton se chtěl obviněním bránit po vzoru Elona Muska na sociálních sítích. Firma vydala i oficiální vyjádření, v nichž se snažila obvinění vyvrátit, přiznala však, že tahač jel z kopce samospádem. Nikdy ale prý také netvrdila, že by auto na videu bylo zcela funkční. Na základě Andersonovy zprávy ji začaly vyšetřovat i americké úřady.

Milton se nakonec rozhodl z čela firmy zcela odstoupit. Prý hlavně proto, aby útoky na jeho osobu nezhoršovaly pověst celé firmy. Jeho nástupcem se má stát bývalý člen představenstva Steve Girsky, 58letý veterán, který působil jako viceprezident General Motors a koncern pomáhal dostat z finanční krize.

Právě GM by se přitom jako významný akcionář mohlo nakonec stát zachráncem Nikoly. Nejde jen o to, že GM bude ve své továrně vyrábět pick-up Nikola. Detroitský klasik se zároveň stane dodavatelem kýžených vodíkových článků, a to nejen do pick-upu, ale i do tahačů. GM na jejich vývoji pracuje dlouhodobě, poslední ukázkou byl před třemi lety vojenský speciál na podvozku Chevroletu Colorado.

Na co tedy General Motors potřebují Nikolu? Na zlepšení dojmu. Už dlouho se mluví o tom, že by měli alternativní pohony vyvést do zcela nové divize, nezatížené dědictvím minulosti a přitažlivější pro investory i zákazníky. "Dohoda potvrzuje schopnosti našich technologií, umožní jejich širší uplatnění a snížení nákladů," potvrdila ředitelka Mary Barrová.

Vstup do Nikoly to přesně splňuje, nebo přinejmenším splňovat měl. GM mohlo využít její drzý vyzyvatelský étos, byť ho nyní nabourávají obvinění Hindenburg Research, pomůže dlouhodobě vyvíjeným technologiím na trh a přinese kapitál na další rozvoj. Samo GM přitom moc neriskuje, poněvadž neplatí penězi, ale službami a know-how. Ani 11% podíl není tak velký, aby vyvolal obavy o převzetí starými "ropáky".

Přesto by se dosavadní investoři mohli cítit oklamáni, když se z hrdého start-upu vyklubala skořápka na prodej cizí techniky. Zatím ale jejich hromadnému úprku nic nenasvědčuje. Akcie, které se po prvním skoku na 80 dolarů už během prázdnin svezly k polovině, klesly v souvislosti s odstoupením Miltona o dalších 22 procent.

Dlouholetý partner Nikoly, výrobce palivových nádrží Worthington Industries, polovinu svého podílu prodal již dříve.

Poslední hádankou tak zůstává, proč se s firmou bez vlastní technologie bratříčkovalo Iveco, když je dlouhodobě zapojené do serióznějších vodíkových aktivit. Právě teď staví šestnáct zkušebních kamionů projektu H2Haul, a to nikoli s Nikolou, ale s nizozemským výrobcem autobusů VDL. Pohánět je budou články od německých firem ElringKlinger a Hydrogenics i švédské Powercell.