Víte, kde se vyrábí vaše auto? Otestujte své znalosti v automobilovém zeměpisu

Automobilový svět je v současnosti vysoce globalizovaný a už dlouho neplatí, že když je automobilka z Německa, musí své modely vyrábět jen v Německu. Naopak řada značek vyrábí v zemích, kde by si to ještě pár desítek let zpátky nedokázala ani představit. Jak dobře znáte automobilový zeměpis a místo vzniku svého čtyřkolového společníka, si můžete ověřit v našem kvízu.